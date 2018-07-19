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لهذه الأسباب تواجه السيدات صعوبة إنقاص الوزن بعد سن الـ30 ..فيديو وصور

الخميس 19/يوليه/2018 - 12:19 ص
صدى البلد
آية التيجي - عدسة / أشرف العمدة
قال الدكتور علي جابر الأبيض، استشاري جراحات المناظير والسمنة المفرطة، إن النساء يمكن أن يخسرن الوزن قبل سن العشرين بسرعة أكبر من بعد الثلاثين، وهو ما يضعهم في مشكلة كبيرة، وقد يعتمد عدم خسارة الوزن على عدة عوامل يمكن أن يعتمد عليها سرعة خسارة الوزن بعد سن الثلاثين.

وأضاف "الأبيض"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن السبب في عدم إنقاص الوزن بشكل أسرع بعد الثلاثين، لأن معظم الفتيات يتركن أجسامهن للزيادة، وعندما يزيد الوزن بشكل كبير، فإنه يحملها عبئًا كبيرًا يقع على عاتقها، وهو ما يضع المريضة أمام اللجوء إلى عمليات خسارة الوزن، والتي أصبحت فعالة للغاية في الحصول على نتائج سريعة ومرضية، مشيرا إلى أن إنقاص الوزن قد يترتب عليه العديد من العوامل ومنها:

1- سن المريض:
ويقل معدل نزول الوزن بعد سن الثلاثين، وكلما زاد عمر الإنسان كلما قل معدل الحرق الخاص به، وذلك لن كفاءة الجسم تصبح اقل.

2- التغيرات الكيميائية:
ويمكن ان تتحكم التغيرات الكيميائية في الجسم والهرمونية في معدل الحرق بشكل كبير.

3- قلة ممارسة الأنشطة:
ومن الطبيعي أن يقل معدل نشاط الجسم مع مرور العمر، حيث إن سن العشرينيات يكون الجسم بكامل طاقته وحيويته، وذلك على عكس الأشخاص الأكبر عمرا.
لهذه الأسباب تواجه السيدات صعوبة إنقاص الوزن بعد سن الـ30 ..فيديو وصور
لهذه الأسباب تواجه السيدات صعوبة إنقاص الوزن بعد سن الـ30 ..فيديو وصور
لهذه الأسباب تواجه السيدات صعوبة إنقاص الوزن بعد سن الـ30 ..فيديو وصور
لهذه الأسباب تواجه السيدات صعوبة إنقاص الوزن بعد سن الـ30 ..فيديو وصور
لهذه الأسباب تواجه السيدات صعوبة إنقاص الوزن بعد سن الـ30 ..فيديو وصور
لهذه الأسباب تواجه السيدات صعوبة إنقاص الوزن بعد سن الـ30 ..فيديو وصور
لهذه الأسباب تواجه السيدات صعوبة إنقاص الوزن بعد سن الـ30 ..فيديو وصور

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