ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

برلماني: مصر تسخر كل إمكانياتها لخدمة لقضية الفلسطينية

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 11:42 م
النائب إسماعيل نصر
النائب إسماعيل نصر الدين
أحمد أيمن
أدان النائب إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، عمليات القتل التي ترتكبها قوات جيش الإحتلال الإسرائيلي في حق أبناء الشعب الفلسطيني، والتي أدت إلى إرتقاء شهيدين وإصابة 15 مواطنًا آخرين جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقال "نصر الدين" في بيان له، إن القضية الفلسطينية هي قضية مركزية بالنسبة للشعب المصري بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يوليها اهتمامًا خاصًا، مشيرا إلى أن مصر تضع كل إمكانياتها لخدمة القضية الفلسطينية".

وأضاف أن القضية الفلسطينية ليست قضية الفلسطينيين وحدهم ولكنها قضية العرب جميعا، ومن يعتقد أن الأزمات العربية الراهنة هي فرصة لتبعد الاضواء عن القضية الفلسطينية أو التغطية عليها أو تصفيتها "مخطئ" تمامًا.

ترشيحاتنا

علقة موت لـ لص أثناء محاولته سرقة شقة بالمعصرة

شاهد.. رسالة مهربة مخدرات قبل وفاتها بعد انفجار كبسولة كوكايين داخل بطنها

ltc توقف برنامج نجم الجماهير وتحول مقدمه للتحقيق بسبب الأهلى

الأهلي يكشف مدى إصابة وليد سليمان.. ويحدد خطواته نحو بطولة أفريقيا

تعرّف على ترتيب الأهلي في مجموعته بعد «ثلاثية» تاونشيب

صندوق النقد الدولي: مصر توسعت في الإصلاحات الهيكلية

أحمد موسي: بريطانيا رفعت الغطاء عن تميم وكشفت دعمه للإرهاب

شاهد.. سيرجيو راموس يطلب يد حبيبته للزواج بعد إنجاب 3 أطفال

أحمد موسى يكشف القصة الكاملة لتمويل قطر جماعات إرهابية بالعراق

إلغاء جائزة نوبل​ بسبب فضيحة

على غرار عكاشة والسادات.. 5 نواب مهددون بالإقصاء من البرلمان الأسبوع المقبل

قيادات اتحاد العمال: العلاوة الاستثنائية تصرف الشهر الجاري.. والقانون ينص على منحها لموظفي الشركات المعرضة للخسارة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الدوامات المائية جرفت 6 أشخاص.. شاطئ النخيل يواصل ابتلاع مصطافي الإسكندرية

عشان تحافظ على صحتك .. 10 طرق لإدخال البروتين في أكلك اليومى

شيك وأنيق .. زينى جدران منزلك بأجمل درجات الرمادى

إعادة الحياة لمصنع تمور سيوة وتشغيله بعد توقف دام 14 عاما .. صور

وعد البحري بإطلالة غير تقليدية في ألبومها الجديد.. صور

فيديو

صبري فواز عن سبب نجاحه: كله بأوان .. فيديو
صبري فواز: فوجئنا بمشهد قتل رحيم في الحلقة الأخيرة .. فيديو
صبري فواز: أتمنى تجسيد شخصية بليغ حمدي في عمل درامي .. فيديو
حجب نتيجة طالبة بالثانوية العامة لإبلاغها عن حالة غش بالامتحانات
أسباب زيادة الوزن عند السيدات أكثر من الرجال.. فيديو وصور

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع انتهاء قوائم الإنتظار بالمستشفيات بعد تدشين موقع إلكتروني لتسجيل الحالات ؟

هل تتوقع انتهاء قوائم الإنتظار بالمستشفيات بعد تدشين موقع إلكتروني لتسجيل الحالات ؟