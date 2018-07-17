برلماني: مصر تسخر كل إمكانياتها لخدمة لقضية الفلسطينية

أدان النائب إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، عمليات القتل التي ترتكبها قوات جيش الإحتلال الإسرائيلي في حق أبناء الشعب الفلسطيني، والتي أدت إلى إرتقاء شهيدين وإصابة 15 مواطنًا آخرين جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.



وقال "نصر الدين" في بيان له، إن القضية الفلسطينية هي قضية مركزية بالنسبة للشعب المصري بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يوليها اهتمامًا خاصًا، مشيرا إلى أن مصر تضع كل إمكانياتها لخدمة القضية الفلسطينية".



وأضاف أن القضية الفلسطينية ليست قضية الفلسطينيين وحدهم ولكنها قضية العرب جميعا، ومن يعتقد أن الأزمات العربية الراهنة هي فرصة لتبعد الاضواء عن القضية الفلسطينية أو التغطية عليها أو تصفيتها "مخطئ" تمامًا.

