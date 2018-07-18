نائب حلوان: حل مشكلة ضعف مياه الشرب بالمعصرة خلال أيام

أكد النائب إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب عن دائرة حلوان والمعصرة، وعضو لجنة الإسكان بالبرلمان، أنه يتم الانتهاء من مشكلة ضعف مياه الشرب بمنطقة المعصرة خلال الأيام القليلة المقبلة.





وقال "نصر الدين" في بيان له، إنه تم بحث هذه المشكلة مع رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، وتم التوصل إلى حلول لها من خلال تجديد المواسير والمحابس العمومية.



