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برلمان

نائب حلوان: حل مشكلة ضعف مياه الشرب بالمعصرة خلال أيام

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 06:02 ص
صدى البلد
أحمد أيمن
أكد النائب إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب عن دائرة حلوان والمعصرة، وعضو لجنة الإسكان بالبرلمان، أنه يتم الانتهاء من مشكلة ضعف مياه الشرب بمنطقة المعصرة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال "نصر الدين" في بيان له، إنه تم بحث هذه المشكلة مع رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، وتم التوصل إلى حلول لها من خلال تجديد المواسير والمحابس العمومية.

وشدّد النائب على ضرورة رفع المعاناة عن أهالي المعصرة وإنهاء مشكلة ضعف مياه الشرب في ظل الاستخدام المتزايد في فصل الصيف، مؤكدًا استمراره فى متابعة المشكلة حتى يتم حلها.

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