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رياضة

رئيس رابطة الليجا: رونالدو رحل إلى يوفنتوس لأسباب مالية

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 12:05 ص
كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
أ ش أ
قال رئيس رابطة الدوري الإسباني "خافيير تيباس" ؟إن اللاعب "كريستيانو رونالدو" انتقل إلى صفوف فريق يوفنتوس لأسباب مالية.

وغادر المهاجم البرتغالي نادي ريال مدريد، هذا الشهر، بعد مسيرة دامت 9 سنوات.

وقال "تيباس" في تصريحات لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "رونالدو ذهب إلى يوفنتوس بسبب أمور مالية بسبب اللوائح الجديدة، فإن رونالدو سيكسب في إيطاليا أكثر من ما كان يحصل عليه في إسبانيا ولن يدفع الكثير كضرائب".

وأضاف: "ريال مدريد سيعاني بسبب رحيل رونالدو، ولكنه قادر على مواصلة المنافسة قبل بضع سنوات، كنت سأشعر بالقلق من فقدان العديد من النجوم في آن واحد، ربما بنسبة تسعة من عشرة، والآن مع علامتنا التجارية ووضعنا الحالي، أشعر بالقلق بنسبة 4 من 10 فقط".

يُذكر أن الدوري الإسباني افتقد أيضًا البرازيلي "نيمار" بعد رحيله عن برشلونة في الصيف الماضي متجهًا إلى باريس سان جيرمان.

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