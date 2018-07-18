أحمد ناصر وصابرين النجيلي في افتتاح مهرجان دمنهور وريهام عبد الحكيم بالإسكندرية

يفتتح المطربون الشباب أحمد ناصر وصابرين النجيلي فعاليات مهرجان الأوبرا الصيفي بمحافظة دمنهور في الثامنة مساء الخميس 19 يوليو علي مسرح اوبرا دمنهور بالتزامن مع حفل الفنانة ريهام عبد الحكيم علي مسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية ويتضمن حفل الافتتاح باوبرا دمنهور فاصلين الأول يُحييه الفنان احمد ناصر وفرقته يقدم خلالة برنامج يتنوع ما بين الأغانى المعاصرة والتراثية منها: " كوكب تانى ، بلاش العتاب ، الحكم ليكي ، المال والبنون ، يا حلاوتك يا جمالك ، مو صلاح ، خلص تارك ، مشغول عليك مشغول ".





اما الفاصل الثاني تحييه الفنانة صابرين النجيلى وفرقتها بمجموعة من أغاني التراث والأغاني المعاصرة منها كف القمر ، مستنياك ، الناس العزاز ، لعبة الايام ، عبد الودود ، اكتبلك تعهد ، مصر السلام ، كامل الاوصاف ، فات الميعاد ، سهر الليالى ومن التراث السكندرى من فوق شواشى . وتشدو المطربة ريهام عبد الحكيم علي مسرح سيد درويش بدار اوبرا الإسكندرية بكوكبة من اروع أعمال الطرب إلى جانب باقة من أعمالها الخاصة التي باتت علامات بارزة فى تاريخ فن الغناء العربى منها: أحلى هدية، فيها حاجة حلوة ، تتر مسلسل "خاتم سليمان"، وتتر مسلسل "هي ودافنشي".