ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

أحمد ناصر وصابرين النجيلي في افتتاح مهرجان دمنهور وريهام عبد الحكيم بالإسكندرية

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 02:28 ص
صدى البلد
أحمد إبراهيم
يفتتح المطربون الشباب أحمد ناصر وصابرين النجيلي فعاليات مهرجان الأوبرا الصيفي بمحافظة دمنهور في الثامنة مساء الخميس 19 يوليو علي مسرح اوبرا دمنهور بالتزامن مع حفل الفنانة ريهام عبد الحكيم علي مسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية ويتضمن حفل الافتتاح باوبرا دمنهور فاصلين الأول يُحييه الفنان احمد ناصر وفرقته يقدم خلالة برنامج يتنوع ما بين الأغانى المعاصرة والتراثية منها: " كوكب تانى ، بلاش العتاب ، الحكم ليكي ، المال والبنون ، يا حلاوتك يا جمالك ، مو صلاح ، خلص تارك ، مشغول عليك مشغول ".

 اما الفاصل الثاني تحييه الفنانة صابرين النجيلى وفرقتها بمجموعة من أغاني التراث والأغاني المعاصرة منها كف القمر ، مستنياك ، الناس العزاز ، لعبة الايام ، عبد الودود ، اكتبلك تعهد ، مصر السلام ، كامل الاوصاف ، فات الميعاد ، سهر الليالى ومن التراث السكندرى من فوق شواشى . وتشدو المطربة ريهام عبد الحكيم علي مسرح سيد درويش بدار اوبرا الإسكندرية بكوكبة من اروع أعمال الطرب إلى جانب باقة من أعمالها الخاصة التي باتت علامات بارزة فى تاريخ فن الغناء العربى منها: أحلى هدية، فيها حاجة حلوة ، تتر مسلسل "خاتم سليمان"، وتتر مسلسل "هي ودافنشي".

ترشيحاتنا

ltc توقف برنامج نجم الجماهير وتحول مقدمه للتحقيق بسبب الأهلى

حجب نتيجة طالبة بالثانوية العامة لإبلاغها عن حالة غش بالامتحانات

بدء حفل زفاف الفنان محمود حافظ وأشرف زكى أول الحضور.. صور

لفتة إنسانية لـ الخطيب بفندق إقامة الأهلي قبل لقاء تاونشيب ..فيديو

القصة الكاملة وراء جاسوسة روسيا الحديدية في واشنطن.. صور

صبري فواز يطالب رشا نبيل بفاصل إعلاني لهذا السبب .. فيديو

جدل حول آلية وجدوى تغيير ساعات العمل.. نقابيون: الحوار المجتمعي قبل التنفيذ.. وورش العمل سبيل لتفهمها.. الأوضاع الاقتصادية في حاجة إلى مزيد من الجهد.. ويجب أخذ قانون العمل بالاعتبار

المجتمعات العمرانية تحذر من المشروعات السكنية الوهمية.. فيديو

برشلونة يسعى للتعاقد مع فرانكي دي يونج لاعب أياكس الهولندي

أحمد موسى يكشف القصة الكاملة لتمويل قطر جماعات إرهابية بالعراق

الترجي يفوز على كمبالا سيتي 3-2 في دوري الأبطال

شاهد.. لحظة ظهور إعصار من النار بأريزونا الأمريكية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. إطلالة ياسمين علواني بفستان الزفاف.. صور

الدوامات المائية جرفت 6 أشخاص.. شاطئ النخيل يواصل ابتلاع مصطافي الإسكندرية

عشان تحافظ على صحتك .. 10 طرق لإدخال البروتين في أكلك اليومى

شيك وأنيق .. زينى جدران منزلك بأجمل درجات الرمادى

إعادة الحياة لمصنع تمور سيوة وتشغيله بعد توقف دام 14 عاما .. صور

فيديو

برلمانية: رفع الدعم عن الطفل الثالث غير دستوري
السجيني يكشف ملاحظات البرلمان على برنامج الحكومة.. فيديو
شاهد.. برلماني يطالب برفع الدعم عن الطفل الثالث
المجتمعات العمرانية تحذر من المشروعات السكنية الوهمية.. فيديو
عمر مروان: منح الجنسية للأجانب قرار جوازي وليس وجوبياً

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع انتهاء قوائم الإنتظار بالمستشفيات بعد تدشين موقع إلكتروني لتسجيل الحالات ؟

هل تتوقع انتهاء قوائم الإنتظار بالمستشفيات بعد تدشين موقع إلكتروني لتسجيل الحالات ؟