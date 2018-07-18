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مرأة

مفاجأة.. كوب واحد من الشمر يحميك من مشكلات صحية خطيرة

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 02:34 ص
صدى البلد
علا أحمد
يعتبر الشمر واحداً من أهم التوابل التي تمنح الجسم الكثير من الفوائد ولا يعلم معظمنا تلك الفوائد الصحية، فكما أكد أخصائى السمنة والنحافة الدكتور خالد يوسف أن فوائد الشمر تتجاوز بكثير قدرته على الحد من ألم البطن لدى الأطفال، ومن أهم فوائد الشمر:

- يساعد على علاج فقر الدم والانيميا، حيث يحفز إنتاج هيموجلوبين الدم بصورة فعالة.

- تساعد بذور نبات الشمر على تحسين عملية حرق الدهون بالجسم، كما أن إضافة زيت بذور الشمر إلى الطعام يحسن من عملية هضمه وحرق السعرات الحرارية التى يحتويها وهو ما يساعد بصورة فعالة على خسارة الوزن الزائد.

- يعالج مغلى الشمر العديد من اضطرابات الجهاز الهضمى ويحسن عمل الأمعاء ويقضى على انتفاخات القولون.

- يساعد الشمر على القضاء على رائحة الفم الكريهة لساعات طويلة.

- يعالج مغلى الشمر أمراض الجهاز التنفسى بصورة فعالة فهو يحد من أعراض السعال والربو والحساسية.

- يحتوى على نسبة عالية من فيتامين سى والذى يعمل على تدعيم البشرة وحمايتها من التجاعيد ومنحها الإشراق والنضارة.

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