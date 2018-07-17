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حوادث

مصرع وإصابة 9 أشخاص في حادث تصادم بالعريش

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 11:59 م
صدى البلد
احمد صالح
لقي شخص مصرعه وأصيب 8 آخرون في حادث تصادم بين سيارة ملاكي وميكروباص علي الطريق الدولي العريش القنطرة.

وقع الحادث بمنطقة الميدان حيث كانت السيارة الملاكي متجهة إلي القاهرة بينما الميكروباص قادما من القنطرة ووقع الحادث بالقرب من كمين الميدان وأسفر عن مصرع سائق السيارة الملاكي بينما أصيب 8 آخرون من ركاب الميكروباص والسيارة الملاكي بينهم دكتور بكلية الزراعة جامعة القاهرة .

تم نقل المصابين الي مستشفي العريش العام لتلقي العلاج المناسب واخطرت الجهات المعنية بالحادث لتتولي التحقيق .

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