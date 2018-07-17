فرنسا تدرس سبل تمكين إيران للاستفادة من مزايا الاتفاق النووي

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية أنييس فون دير مول اليوم /الثلاثاء/ إن فرنسا متمسكة بتطبيق الاتفاق النووي الإيراني بكل أبعاده ومن قبل كافة الأطراف الموقعة عليه، وتدرس مع شركائها سبل تمكين إيران من الاستمرار في الاستفادة بقدر الإمكان من المزايا الاقتصادية المرتبطة بالاتفاق.



جاء ذلك في تصريح للمتحدثة اليوم ردا على سؤال عما إذا كانت فرنسا تبحث إمكانية فتح حسابات للبنك المركزي الإيراني في البنك المركزي الفرنسي وكذلك في البنوك المركزية الأوروبية؛ لإنقاذ الاتفاق النووي، مضيفة أن بلادها تأمل في مواصلة إيران احترام هذا الاتفاق بالكامل.



وكانت فرنسا أكدت مرارا التزامها الكامل بالحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني، وبتطلعها أن تواصل كل الأطراف الوفاء بالتزامتها بموجب الاتفاق، وخاصة إيران التي يتعين أن تواصل احترام كافة تعهداتها النووية.



ودعت إيران إلى المشاركة في حوار معمق يرمي إلى اتفاق أوسع قائم على الحفاظ على الاتفاق النووي، ويتيح وضع إطار للبرنامج النووي الإيراني على المدى الطويل والصواريخ الباليستية وللنفوذ الإيراني في المنطقة.



كما طالبت بتعديل ملحق لائحة 1996 لتعطيل التأثيرات العابرة للحدود للعقوبات الأمريكية ضد إيران، داخل الاتحاد الأوروبي.

