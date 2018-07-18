حب الوطن يزرع 1000 شجرة بالقاهرة.. اليوم

يبدأ ائتلاف حب الوطن، اليوم، المشاركة في مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بزراعة 1000 شجرة، في حي مصر القديمة بالقاهرة أمام نفق الملك الصالح.





أكد أسامة عقبي المتحدث الرسمي بإسم ائتلاف حب الوطن، أننا مستمرون في العطاء، بتبني مبادرة الرئيس بزراعة مليون شجرة، من خلال زراعة ثلاثين ألف شجرة بالقاهرة والجيزة والإسكندرية، ونبدأ اليوم في القاهرة، وغدا الخميس، بزراعة 1000 شجرة في إمبابة بمحافظة الجيزة.





وأضاف "عقبي"، أن ذلك يؤكد الدور الخدمي المتميز لائتلاف حب الوطن، والعمل على تقديم المزيد من الخدمات في كافة المجالات قدر المستطاع، مساهمة في بناء الدولة المصرية، وتحقيق التنمية التي يصبو إليها المواطن المصري.



