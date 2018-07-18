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فن

145 ألف جنيه إيرادات فيلم أبلة طم طم لياسمين عبد العزيز

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 12:59 ص
صدى البلد
سمر سعد
حقق فيلم "أبلة طم طم" للفنانة ياسمين عبد العزيز إيرادات تجاوزت 8 ملايين جنيه بعد 4 أسابيع عرض فى السينمات.. واستطاع أن يحقق الفيلم أمس الأول الاثنين 145 ألف جنيه.

وتدور قصة الفيلم حول هروب مجموعة من المساجين من خلال نفق سري تحت الأرض، ثم يفاجئون أنهم داخل مدرسة نموذجية، ليقرروا المكوث فيها حتى إشعار آخر، في ظل مقاومة من "الأبلة طم طم" التي تُجسد شخصيتها ياسمين عبدالعزيز. 

فيلم "أبلة طم طم" يشارك في بطولته بيومى فؤاد، حمدى الميرغني، أيمن وتار، شادي ألفونس، خالد منصور، سامي مغاوري، مصطفى أبو سريع، تأليف أيمن وتار، وإخراج على إدريس.

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