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فن

كارول سماحة: صورت كليب صحابي في منزل جدي.. وألبوم ذكرياتي عاد للأسواق

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 02:47 ص
صدى البلد
سمر سعد
قالت الفنانة كارول سماحة، إنها أصدرت اليوم فيديو كليب أغنيتها "صحابي"، وهي إحدى أغنيات ألبوم "ذكرياتي" الصادر عام 2016.

وأشارت كارول، في مداخلة هاتفية ببرنامج "مزنوق فين" مع صبري زكي على راديو "إينرجي"، أن نسخ الألبوم عادت إلى السوق مرة أخرى لأن الطبعة الأولى منه بيعت عام 2016 ثم هرب الموزع واختفى، وبالتالي اختفى الألبوم على مدار السنة، ثم جاءت شركة صوت القاهرة العريقة وأعادت نشر الألبوم وصورت فيديو كليب "صحابي"، موجهة الشكر للشركة الكبيرة.

وتابعت أن الكليب تم تصويره في منزل جدها بلبنان، مشيرة إلى أن كل شيء في الكليب حقيقي وقد ظهر فيه أصدقاؤها القدامى، مشيرة إلى أنها اختارت أغنية "صحابي" لأن الناس لا تهتم عادة بالحديث عن الصداقة.

وشددت على أنها شعرت أن كلمات الأغنية تتضمن موضوعا مختلفا "الصداقة موضوع مهم في حياتنا، حسيت إن للصداقة نكهة خاصة وحالة عاطفية عند المصريين متعلقة بذكرياتهم القديمة مع صحابهم".

وأوضحت أنها تقضي إجازة حاليا بالساحل الشمالي قبل أن تعود للعمل بداية الشهر المقبل، وأن أول إجازة قضتها في حياتها كانت في فرنسا حيث سافرت بمنحة من الجامعة كي تحضر مهرجان المسرح جنوب فرنسا.

وكشفت كارول أنها تحضر لأغنية "سنجل" مصرية وهي أغنية خفيفة وراقصة، قد تصدر في الصيف الحالي أو في شهر سبتمبر أو أكتوبر المقبل.

وأردفت أنها تحضر لـ 5 حفلات في لبنان، واستعراض غنائي راقص في صيدا اللبنانية في 30 أغسطس المقبل، إلى جانب حفل في سبتمبر المقبل في أوروبا، بالإضافة إلى حفل بالإسكندرية تم تأجيله لشهر أكتوبر.

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