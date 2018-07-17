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نائب رئيس البورصة يكشف حقيقة استيراد مصر بيض بلاستيك

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 11:40 م
محسن عادل، نائب رئيس
محسن عادل، نائب رئيس البورصة
محمد الصاحى
علق محسن عادل، نائب رئيس البورصة، على شائعة استيراد مصر بيض بلاستيك من الصين، قائلًا « مصر لا تستورد بيض نهائيا، ولا يوجد شيء اسمه بيض بلاستيك».

وتابع عادل خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد « المشكلة أن الشائعات تنتشر على الفيسبوك بطريقة متخليهاش تقف عندك»، مشيرا إلى تزايد الشائعات على المستوى الاقتصادي خلال الفترة الماضية.

وأضاف نائب رئيس البورصة « مصر تبذل جهودا كبيرة للصمود أمام المنافسة الاقتصادية وجذب الاستثمارات».

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