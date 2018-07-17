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فن

قلب أمه يحقق 144 ألف جنيه ويقترب من فيلم أبلة طمطم

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 11:52 م
صدى البلد
سمر سعد
حقق فيلم "قلب أمه" إيرادات منخفضة مساء أمس الاثنين 144 ألف جنيه واقترب فى ايراداته من فيلم أبلة طمطم بطولة ياسمين عبد العزيز.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول زعيم عصابة يُدعى "مجدي تختوخ" يدخل في مشاجرة يُصاب على أثرها؛ وينُقل إلى المستشفى في حالة خطيرة حيث يحتاج إلى نقل قلب، وفي ذات الوقت تتوفى والدة الشاب يونس فيلجأ اﻷطباء إلى نقل قلب والدته إلى تختوخ ﻹنقاذ حياته، فيتعامل مع يونس بطريقة حنان الأم وخوفها عليه.

الفيلم بطولة هشام ماجد وشيكو وكريم فهمي ودلال عبد العزيز ومحمد ثروت وأحمد سلطان، وهو من تأليف تامر إبراهيم وإخراج عمرو صلاح.

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