ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

أحمد موسى يكشف القصة الكاملة لتمويل قطر جماعات إرهابية بالعراق

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 11:53 م
صدى البلد
محمد الصاحى
كشف الإعلامي أحمد موسى تفاصيل تقرير قناة البي بي سي بشأن تمويل قطر جماعات إرهابية في العراق.

وقال موسى خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: « محمد عبدالرحمن وزير خارجية قطر، تفاوض مع عناصر الميليشيات الإرهابية حول تسليم بعض القطريين المختطفين مقابل مليار و150 مليون دولار »، مشيرا إلى أن تقرير البي بي سي قدم وثائق تدين قطر وتثبت معرفتهم هوية جميع الإرهابيين».

وأضاف موسى « الوثائق أكدت أن دبلوماسيين قطريين منحوا مابين 5ملايين و50 مليون دولار لمسؤولين عراقيين وإيرانيين، وتخصيص 25 مليون دولار لمسؤول كبير في ميليشيا حزب الله، فضلا عن مصادرة 360 مليون دولار في مطار بغداد قبل وصولها إلى الميليشيات الإرهابية بالعراق.

ولفت موسى إلى أن البي بي سي أكدت اختراق البريد الإلكتروني لوزير خارجية قطر وسفيره بالعراق، مشيرا إلى أن الرسائل كشفت تخصيص قطر 150 مليون دولار لوسطاء التفاوض مع الإرهابيين بالعراق من بينهم ميليشيات حزب الله ومجموعتين مسلحتين بسوريا.

وأشار موسى إلى أن عضوا بميليشا حزب الله يدعى أبو محمد حصل على 10 ملايين دولار من السفير القطري بالعراق لتسهيل عملية تسليم الرهائن، لافتا إلى أن الوثائق أكدت دعم قطر للتنظيمات الإرهابية بالعراق وسوريا.

وكشفت الوثائق لقاء قاسم سليماني، المسؤول الإيراني مع كتائب حزب الله، بالخاطفين ، وضغط عليهم للقبول بمليار دولار نظير إطلاق سراح الأسرى القطريين.

وتساءل موسى «لا أعرف لماذا لم تنشر بي بي سي العربية هذه الوثائق كما فعلت الدولية؟ هل يريدون ألا يعرف العالم العربي هذه الحقائق» مرجحا تسريب المخابرات البريطانية هذه الوثائق لقناة بي بي سي.

ترشيحاتنا

ملخص وأهداف مباراة الأهلي وتاونشيب ..فيديو

صندوق النقد الدولي: مصر توسعت في الإصلاحات الهيكلية

ننشر تفاصيل شكوى النادي الأهلي ضد برنامج نجم الجماهير

مفاجآت بالجملة فى تشكيل الفيفا المثالي لبطولة كأس العالم

معلول يضيف الهدف الثاني للأهلي أمام تاونشيب من ضربة جزاء.. فيديو

برشلونة يسعى للتعاقد مع فرانكي دي يونج لاعب أياكس الهولندي

الضرائب العقارية: نستهدف الوصول إلى 5 مليارات جنيه العام الجاري

سياسى أمريكى يكشف سبب فضح بى بى سى ممارسات قطر الإرهابية في المنطقة

الأهلي يعود أفريقيًا بثلاثية رائعة أمام تاون شيب البتسواني .. فيديو

أرسنال الإنجليزي ضحية عملية نصب من مغامر صيني

شاب يقتل والده طعنًا لمنعه من إعطائه الدواء بالشرقية

المتحدث باسم الأهلي يكشف حقيقة القبض على بعض مشجعي النادي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الدوامات المائية جرفت 6 أشخاص.. شاطئ النخيل يواصل ابتلاع مصطافي الإسكندرية

عشان تحافظ على صحتك .. 10 طرق لإدخال البروتين في أكلك اليومى

شيك وأنيق .. زينى جدران منزلك بأجمل درجات الرمادى

إعادة الحياة لمصنع تمور سيوة وتشغيله بعد توقف دام 14 عاما .. صور

وعد البحري بإطلالة غير تقليدية في ألبومها الجديد.. صور

فيديو

صبري فواز عن سبب نجاحه: كله بأوان .. فيديو
صبري فواز: فوجئنا بمشهد قتل رحيم في الحلقة الأخيرة .. فيديو
صبري فواز: أتمنى تجسيد شخصية بليغ حمدي في عمل درامي .. فيديو
حجب نتيجة طالبة بالثانوية العامة لإبلاغها عن حالة غش بالامتحانات
أسباب زيادة الوزن عند السيدات أكثر من الرجال.. فيديو وصور

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع انتهاء قوائم الإنتظار بالمستشفيات بعد تدشين موقع إلكتروني لتسجيل الحالات ؟

هل تتوقع انتهاء قوائم الإنتظار بالمستشفيات بعد تدشين موقع إلكتروني لتسجيل الحالات ؟