أحمد موسى يكشف القصة الكاملة لتمويل قطر جماعات إرهابية بالعراق

كشف الإعلامي أحمد موسى تفاصيل تقرير قناة البي بي سي بشأن تمويل قطر جماعات إرهابية في العراق.



وقال موسى خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: « محمد عبدالرحمن وزير خارجية قطر، تفاوض مع عناصر الميليشيات الإرهابية حول تسليم بعض القطريين المختطفين مقابل مليار و150 مليون دولار »، مشيرا إلى أن تقرير البي بي سي قدم وثائق تدين قطر وتثبت معرفتهم هوية جميع الإرهابيين».



وأضاف موسى « الوثائق أكدت أن دبلوماسيين قطريين منحوا مابين 5ملايين و50 مليون دولار لمسؤولين عراقيين وإيرانيين، وتخصيص 25 مليون دولار لمسؤول كبير في ميليشيا حزب الله، فضلا عن مصادرة 360 مليون دولار في مطار بغداد قبل وصولها إلى الميليشيات الإرهابية بالعراق.



ولفت موسى إلى أن البي بي سي أكدت اختراق البريد الإلكتروني لوزير خارجية قطر وسفيره بالعراق، مشيرا إلى أن الرسائل كشفت تخصيص قطر 150 مليون دولار لوسطاء التفاوض مع الإرهابيين بالعراق من بينهم ميليشيات حزب الله ومجموعتين مسلحتين بسوريا.



وأشار موسى إلى أن عضوا بميليشا حزب الله يدعى أبو محمد حصل على 10 ملايين دولار من السفير القطري بالعراق لتسهيل عملية تسليم الرهائن، لافتا إلى أن الوثائق أكدت دعم قطر للتنظيمات الإرهابية بالعراق وسوريا.



وكشفت الوثائق لقاء قاسم سليماني، المسؤول الإيراني مع كتائب حزب الله، بالخاطفين ، وضغط عليهم للقبول بمليار دولار نظير إطلاق سراح الأسرى القطريين.



وتساءل موسى «لا أعرف لماذا لم تنشر بي بي سي العربية هذه الوثائق كما فعلت الدولية؟ هل يريدون ألا يعرف العالم العربي هذه الحقائق» مرجحا تسريب المخابرات البريطانية هذه الوثائق لقناة بي بي سي.

