الشهاوي: تعديل تشريعات إقامة الأجانب في مصر تحفيز للمستثمرين وله ضوابط

قال النائب تامر الشهاوي، عضو مجلس النواب وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، إن هناك تعديلا في قانون الجنسية و الإقامة لأسباب وأهداف معينة.



وأضاف "الشهاوي" خلال برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور" أن وزارة الاستثمار وراء تعديل تشريعات إقامة الأجانب في مصر تحفيزا للمستثمرين.



وأوضح عضو مجلس النواب أن منح الجنسية للأجانب له ضوابط أخرى خلاف الوديعة، مشيرا إلى أن هناك تنسيقا بين الأجهزة والوزارات المعنية لدراسة قانوني الجنسية والإقامة.