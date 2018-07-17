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الضرائب العقارية: نستهدف الوصول إلى 5 مليارات جنيه العام الجاري

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 11:43 م
سامية حسين، رئيس
سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية
محمد الصاحى
قالت سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن مالكي الوحدات السكانية التي تصل قيمتها إلى مليوني جنيه، يدفعون 120 جنيهًا في السنة ضرائب عقارية.

وتابعت حسين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد " يتم خصم 30% من قيمة العقار السكني صيانة غير خاضعة للضريبة، و32% في حالة العقار التجاري".

وأشارت رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إلى أن المصلحة حصلت ما يقرب من 3 مليارات جنيه خلال العام المالي الماضي، ونستهدف تخطي 5 مليارات خلال العام المالي الجاري، لافتة إلى أن الضريبة العقارية تسدد على قسطين أحدهما في يناير، والآخر في يوليو.

ولفتت حسين إلى أن المصلحة تفرض غرامة في حالة التأخر في سداد الضريبة، وغرامة تتراوح من 200 إلى 5 آلاف جنيه في حالة عدم الإخطار عن امتلاك وحدة جديدة، مشيرة إلى أن المصلحة تقدم تسهيلات كثيرة للعملاء لتسديد الضريبة، مؤكدة أن الوحدات السكنية في العين السخنة والساحل الشمالي غير معفاة من الضريبة، كونها لا تندرج تحت الوحدات الخاصة بالمعيشة.

وأشارت إلى أن قيمة 27 مليون وحدة سكنية مسجلة في قاعدة بيانات لدى المصلحة.

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