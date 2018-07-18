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رياضة

مصر تفوز على كوريا 4 - صفر وتتصدر المجموعة في مونديال الأولمبياد الخاص بشيكاغو

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 12:36 ص
صدى البلد
حقق منتخب مصر لكرة القدم النسائية الموحدة الفوز فى أولي مبارياته فى مونديال شيكاغو أول كأس عالم فى كرة القدم للأولمبياد الخاص يقام فى مدينة شيكاغو الأمريكية علي منتخب كوريا الجنوبية برباعية.

أحرز الأهداف علياء شكري الزنوكي هدفين وميرنا محسن هدفين وتلعب مصر فى المجموعة الثانية التى تضم كوريا الجنوبية والمكسيك والهند .

وكان المنتخب المصرى فور وصوله الى شيكاغو بدأ الاستعداد لأولى المباريات حيث قام الجهاز الفنى المكون من اكرامى الجمال المدير الفنى والمدربة فايزة حيدر قيادة العشر لاعبات وهو قوام منتخب مصر والذى يضم 5 لاعبات من المعاقين فكريا و5 لاعبات من الشركاء من غير المعاقين أعداد اللاعبات وتجهيزهم للمباراة ، حيث ظهر إلى درجة كبيرة درجة التفاهم ومن اللاعبين المعاقين وغير المعاقين .

ويتكون منتخب مصر من هدير جاد، وسما لطفي، وياسمين أحمد،و رحمة عطية، وآية عبد الحميد، وأسماء رمضان وهن لاعبات الاولمبياد الخاص الى جانب اللاعبات الشركاء علياء الزنوكي، شروق فرحان، بسنت احمد، ميرنا عبد الغني، ياسمين عبد الراضي.،

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