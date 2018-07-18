مارادونا: لا أستبعد مواصلة العيش في بيلاروسيا بعد التقاعد

أعلن أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا، اليوم الثلاثاء، عن أنه لا يستبعد الإقامة في بيلاروسيا بعد التقاعد.



وقال ماردونا -في مؤتمر صحفي- الذي تولى رئاسة نادي دينامو بريست البيلاروسي لكرة القدم، "أنا متأكد أن هذا مشروع جاد. لو أنني أنهيت عملي في النادي، فقد أواصل العيش هنا". حسبما نقلت وكالة (إنترفاكس) الروسية للأنباء.



ووقّع مارادونا عقدا مدته ثلاثة أعوام مع نادي دينامو بريست الذي أعلن مدير تنميته، فيكتور رادكوف، عن افتتاح أكاديمية تحمل اسم مارادونا وتضطلع بتدريب الأطفال الموهوبين من بيلاروسيا ودول أخرى.

