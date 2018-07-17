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فن

جنات وكارمن سليمان ورامي صبري.. نجوم حفلات يوليو

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 11:42 م
صدى البلد
أ ش أ
يشهد شهر يوليو الجاري سلسلة حفلات بين الإسكندرية ومنتجع طابا، يحييها النجوم رامي صبري، جنات، كارمن سليمان، إلى جانب فارس كرم ومعين شريف.

وتقف المغربية جنات، الجمعة المقبل على خشبة مسرح نادي "رو" بالإسكندرية، ضمن سلسلة حفلاتها الصيفية، ويتوقع أن تشدو بباقة متنوعة من أغانيها القديمة والحديثة، لاسيما أغاني ألبومها الأخير "بنفس الكلام"، الذي طرحته قبل عامين.

وطرحت جنات الأسبوع الماضي أغنيتها "انت الأحساس" كلمات الشاعر أمير طعيمة، وألحان محمد رفاعي، وتوزيع أسامة سامي.
كما أحيت المطربة كارمن سليمان حفلا غنائيا، مساء اليوم الثلاثاء، على المسرح الروماني بالإسكندرية، وذلك على هامش فعاليات مهرجان الأوبرا الصيفي للموسيقى والغناء.

وقدمت كارمن باقة متنوعة من أجمل وأروع أغانيها التي تفاعل معها الجمهور، بالإضافة إلى أغاني الزمن الجميل التي أعتادت عليها في حفلاتها السابقة.

وسيكون الجمهور على موعد مع مهرجان "ليالي الصيف الغنائي" في منتجع طابا، الجمعة المقبلة، للعام الثاني على التوالي.
ويبدأ المهرجان بحفل للفنان اللبناني فارس كرم، الجمعة، كما يحيي مواطنه معين شريف ثاني ليالي المهرجان مساء السبت، على أن يحيي الفنان الأردني زياد صالح ثالث الليالي مساء الأحد.

ويقيم الفنان رامي صبري حفله الأول في طابا، الخميس بعد المقبل، على أن تختتم المطربة الشعبية بوسي "ليالي الصيف" بحفل يوم الجمعة 27 يوليو.

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