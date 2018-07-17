ائتلاف دعم السياحة: الساحل الشمالي يحتاج إلى خدمات ليصبح منطقة عالمية

قال إيهاب موسى رئيس ائتلاف دعم السياحة ان الساحل الشمالى تم إنشاؤه بطريقة خاطئة او استغل خطأ، فكل شخص اخذ جزءا خاصا امام البحر واستخدمه من ثلاثة الى اربعة اشهر فى العام ثم أغلقه بمعنى ان هناك استثمارات بالمليارات ومهملة وليس هناك اى دولة فى العالم تقوم بذلك .



وأضاف موسى فى تصريح خاص لـ"صدى البلد" ان الساحل الشمالى لا يوجد به خدمات نهائيا عليه فلا يوجد به سوى سوبر ماركت كل عشرين كيلو مترا بطول 350 كيلو مترا من محافظة الاسكندرية الى مطروح وهذا لا يجعل هناك سياحة عالمية .



وأوضح ان السياحة العالمية تتم بانشاء منطقة خدمات بمدينة مثل العلمين بها كل الخدمات من مطاعم وماركات عالمية وكل ما يحتاجه السائح وشواطى مجهزة وفنادق .



وأكد موسى أن الساحل الشمالى بأكمله لا يحتوى على أكثر من 2000 غرفة فندقية سياحية وهذا ليس بعدد يأتى بسياحة بالرغم من ان هناك مناطق بها خلجان صالحة للاستخدام على الاقل 9 شهور فى العام.



وكانت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة اكدت أن منطقة الساحل الشمالى بها من المقومات ما يؤهلها لأن تكون منطقة سياحية عالمية ستجذب السياح من كل مكان طوال العام وليس فى أشهر الصيف فقط.