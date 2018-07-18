هل ينقذ نهر النيل مصر من أزمة المرور؟.. سؤال يجيب عنه اليوم صباح البلد

يقدم برنامج "صباح البلد" الذى يذاع على قناة "صدى البلد" اليوم الأربعاء فقرة تقدمها الإعلامية رشا مجدى من داخل هيئة النقل النهرى تلتقى خلاله رئيس الهيئة الدكتور عبد العظيم محمد للحديث عن استراتيجية الدولة فى تفعيل منظومة النقل النهرى واستغلاله فى تحقيق عائد اقتصادى للدولة، بالإضافة الى التعرف على الإجراءات الجديدة لاستخدام نهر النيل كوسيلة انتقال تساهم فى حل الأزمة المرورية فى مصر.
برنامج "صباح البلد" يترأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى ويعرض على شاشة "صدى البلد" يوميا، ويقدم العديد من الفقرات المنوعة وحالة المرور فى شوارع وميادين مصر وحالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، بالإضافة الى جولة حول العالم لمتابعة كل ما هو جديد من مواقف وطرائف، كما يستعرض اهم الاخبار والمقالات والتقارير والحوارات المنشورة فى الصحف المصرية والعربية والعالمية. كما يقدم البرنامج ايضا فقرة طبية يومية لكل الباحثين عن الرشاقة والجسم المثالى.