هل ينقذ نهر النيل مصر من أزمة المرور؟.. سؤال يجيب عنه اليوم صباح البلد

يقدم برنامج "صباح البلد" الذى يذاع على قناة "صدى البلد" اليوم الأربعاء فقرة تقدمها الإعلامية رشا مجدى من داخل هيئة النقل النهرى تلتقى خلاله رئيس الهيئة الدكتور عبد العظيم محمد للحديث عن استراتيجية الدولة فى تفعيل منظومة النقل النهرى واستغلاله فى تحقيق عائد اقتصادى للدولة، بالإضافة الى التعرف على الإجراءات الجديدة لاستخدام نهر النيل كوسيلة انتقال تساهم فى حل الأزمة المرورية فى مصر.



