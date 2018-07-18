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Hotel Transylvania يغرد منفردا فى شباك التذاكر.. وإيرادات مخيبة لـ Skyscraper

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 09:00 ص
صدى البلد
محمد نبيـل
تصدر فيلم الرسوم المتحركة "هوتيل ترانسيلفانيا 3" أو Hotel Transylvania 3: Summer Vacation، قمة شباك التذاكر العالمية.

يدور الفيلم حول الرحلة البحرية التي ينطلق فيها الكونت دراكولا برفقة عائلته وأصدقائه من الوحوش والبشر، وبينما يستمتع الجميع برحلتهم، تكتشف مافيس أن والدها الكونت دراكولا وقع في حب قبطان السفينة إيريكا التي تخفي سرًا غامضًا يهدد بالقضاء على جنس مصاصي الدماء، فتحاول مافيس إنقاذ والدها وعائلتها من الخطر المحيط بهم.

الفيلم من تأليف وإخراج جندي تارتاكوفسكي (Hotel Transylvania) وبطولة آدم ساندلر (The Wedding Singer) وسيلينا جوميز (Monte Carlo ) وأندي سامبيرج (Hotel Transylvania).

"هوتيل ترانسيلفانيا 3" هو الجزء الثالث من سلسلة شهيرة وناجحة، تدور فكرته في إطار كوميدي، حول مصاص الدماء "دراكولا" الذي يؤسس فندقا في ترانسيلفانيا مخصص لكل الوحوش على الأرض، ويعاونه في ذلك أصدقاؤه أشهر شخصيات الرعب، "فرانكنستاين" و"الرجل الذئب" و"المومياء".

الفيلم حقق 162 مليون دولار، وبذلك يكون غطى تكلفة إنتاجه الفعلية كاملة في ثلاثة أيام فقط متصدرًا قمة البوكس أوفيس، أما هذا الأسبوع فبلغ إجمالي إيراداته حول العالم 284 مليون دولار.

واستطاع فيلم Ant-Man and The Wasp أن يحقق إيرادات جيدة حتى استطاع أن يعوض ميزانية إنتاجه فى حوالى 4 أيام فقط منذ طرحه قبل حوالى أسبوع.

الفيلم بطولة إيفانجلين ليلي في دور "هوب بيم"، المرأة النملة، ابنة مخترع البدلة، وبول رود من جديد في دور الرجل النملة، ومخترع البدلة مايكل دوجلاس في دور هانك بيم، والفيلم من إخراج بيتن ريد.

وحافظ فيلم Skyscraper على المركز الثالث فى شباك التذاكر العالمى، ويسعى الصخرة في الفيلم لإنقاذ عائلته المكونة من زوجته وطفليه والمحتجزة في أعلى مبنى في العالم، وهو ليس برج خليفة لكن مبنى آخر تخيلي اتخذه صناع الفيلم لتصوير مغامرتهم.

الفيلم لم يستطع حتى الآن أن يقدم المنتظر منه فى شباك التذاكر مقارنة بميزانية إنتاجه الكبيرة، التي تكلفت حوالى 125 مليون دولار.

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Hotel Transylvania يغرد منفردا فى شباك التذاكر.. وإيرادات مخيبة لـ Skyscraper

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