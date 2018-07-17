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أخبار البلد

غدا.. مصطفى مدبولي يترأس اجتماع الحكومة

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 11:37 م
مصطفى مدبولي - رئيس
مصطفى مدبولي - رئيس الوزراء
محمود مطاوع
يعقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع مجلس الوزراء غدا الأربعاء لمناقشة عدد من الملفات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والأمنية.

كما يناقش لمجموعة من التقارير المتعلقة بجودة الخدمات التى تقدم للمواطنين وموقف المشروعات القومية التي تتم حاليا بمختلف المحافظات.

كما يستكمل مجلس الوزراء أيضا مناقشة عدد من الموضوعات ومشروعات القوانين والقرارات الوزارية الهامة التي تهدف إلى إحداث نهضة على كافة المستويات، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتشجيع الاستثمارات ومتابعة استكمال العمل بالمشروعات القومية ضمن المعدلات الزمنية المحددة.

فضلا عن الإجراءات التي يتم اتخاذها بشأن مظلة الضمان الاجتماعي ورعاية محدودي الدخل وتوفير احتياجات المواطنين من خدمات وسلع أساسية بأسعار مناسبة.

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