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اكتشاف القمر الـ 79 لكوكب المشتري

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 12:35 ص
صدى البلد
وكالات
اكتشف فريق من علماء الفلك عشرات الأقمار الجديدة التي تدور حول الكوكب الغازي العملاق، المشتري، وبذلك يرتفع عدد أقمار المشتري إلى 79 قمرا، أكثر من أي كوكب، حيث يدور حول زحل 61 قمرا ويأتي في المرتبة الثانية.

وبحسب "سكاى نيوز"، كان الفلكيون يبحثون عن أجسام على أطراف المجموعة الشمسية عندما رصدوا أقمار المشتري، ووجدوا اثني عشر قمرا صغيرًا، تم الإعلان عن تأكيد 10 يوم الثلاثاء، وتأكيد اثنين في وقت سابق، وأطلق العلماء على قمر واحد اسم "غريب الأطوار" بسبب مداره غير المعتاد.

وقال العلماء إن الأقمار لم ترَ من قبل لأنها صغيرة - أكبرها يبلغ عرضه ميلين فقط، واستخدمت تلسكوبات في تشيلي وهاواي وأريزونا من أجل الاكتشاف والتأكيد.

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