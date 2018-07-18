الإعلام الأمني العراقي يناشد الإعلام بتوخي الحذر في نقل التظاهرات

ناشد مركز الإعلام الأمني العراقي وسائل الإعلام، سواء المحلية أو الدولية، بتوخي الحذر في نقل المعلومات عن التظاهرات التي تشهدها البلاد حاليا، مشيرا إلي أن هناك بعض الوسائل مصممة على نشر معلومات كاذبة بشأن تعامل القوات الأمنية مع المتظاهرين.



وقال المركز - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الليلة - إن "أعداء العراق لم يتوانوا في إظهار نواياهم الخبيثة بعد أن أغاضهم النصر الكبير الذي حققته القوات الأمنية في حربها ضد الإرهاب وأذنابه"، مضيفا "هؤلاء الأعداء بدأوا حملة الاتهامات والأكاذيب ضد القوات بالتزامن مع التظاهرات التي شهدتها بعض مناطق البلاد".



وأوضح أن بعض وسائل الإعلام تغافلت عن التوجيهات الصادرة من القائد العام للقوات المسلحة بالحفاظ على أرواح المواطنين وتأمين التظاهرات والحفاظ على المال العام والخاص، مشيرا إلى أن أعداء العراق استطاعوا خداع البعض واستغلالهم في نشر الصور والكتب المفبركة بينها صور لأحداث قديمة أو حدثت في بلدان أخري أو على مستوى التدريبات العسكرية.



وقد أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، في وقت سابق، على توجيه القوات الأمنية بالحفاظ على سلامة المواطنين ومنع أي اعتداء على الممتلكات، فيما دعا السياسيين إلى تحمل مسؤوليتهم إزاء حفظ أمن البلاد واستقرارها.

