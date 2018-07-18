جمهور كاظم الساهر يستعد لاستقباله بـ تيشيرتات أغانيه في تونس

تداول عدد من جمهور قيصر الغناء العربي كاظم الساهر عدة صور عبر تطبيق انستجرام، تظهر تيشيرتات صممت له خصيصًا من جمهوره التونسي، قبل حفله المرتقب على هامش فعاليات مهرجان قرطاج الدولي.





وقام الجمهور التونسي لـ كاظم الساهر بطباعة أسماء أغانيه الشهيرة على التيشيرتات، مثل: "المستبدة، حافية القدمين، أحبيني، زيديني عشقًا"، وغيرها، ليقوم كل فرد بارتداء التيشيرت الذي تعبر اسمه أغنيته عن حالته.



