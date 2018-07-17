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أحمد موسى: معبر رفع مفتوح واللي مش مصدق يروح يشوف.. فيديو

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 11:46 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
محمد الصاحى
نفى الإعلامي أحمد موسى ما تردد من شائعات حول إغلاق السلطات المصرية معبر رفح، قائلا: "طول الوقت مصر بتتعرض للشائعات.. وأنا بقولكم معبر رفح مفتوح واللي عايز يتأكد يروح يشوف".

وأشاف موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن معبر رفح مفتوح من الجانبين ولم يتم غلقه رغم وجود إصلاحات في المعبر.

وناشد الجميع بعدم ترديد الشائعات التي تسعى للإضرار بالدولة، قائلا: "بقول للإعلام إياه بلاش تروجوا شائعات المعبر مفتوح وبلاش تقولوا كلام غير الحقيقة".

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