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صبري فواز: أتمنى تجسيد شخصية بليغ حمدي في عمل درامي .. فيديو

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 12:07 ص
صبري فواز
صبري فواز
هاني حسين
قال الفنان صبري فواز، إنه يتمنى تجسيد شخصية بليغ حمدي في عمل درامي يرصد قصة حياته، لأنه يكن كامل الاحترام لشخصه ومكانته الفنية.

وأضاف " فواز " في حواره مع الإعلامية رشا نبيل في برنامج " مصر النهاردة " المذاع على قناة " مصر الأولى"، قائلا:" قمت بتجسيد شخصية بليغ حمدي في دور ثانوي في مسلسل أم كلثوم".

وتابع:" بليغ حمدي كان إنسانا طيبا وكان له الكثير من المواقف النبيلة والجيدة والوطنية تجاه وطنه في حرب أكتوبر 1973".

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