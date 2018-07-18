صبري فواز: أتمنى تجسيد شخصية بليغ حمدي في عمل درامي .. فيديو

قال الفنان صبري فواز، إنه يتمنى تجسيد شخصية بليغ حمدي في عمل درامي يرصد قصة حياته، لأنه يكن كامل الاحترام لشخصه ومكانته الفنية.



وأضاف " فواز " في حواره مع الإعلامية رشا نبيل في برنامج " مصر النهاردة " المذاع على قناة " مصر الأولى"، قائلا:" قمت بتجسيد شخصية بليغ حمدي في دور ثانوي في مسلسل أم كلثوم".



وتابع:" بليغ حمدي كان إنسانا طيبا وكان له الكثير من المواقف النبيلة والجيدة والوطنية تجاه وطنه في حرب أكتوبر 1973".



