القبض على خاطفي طفل بأسوان.. وإعادة مبلغ الفدية لأهله

ألقت مباحث مركز دراو القبض على 4 متهمين، باختطاف نجل صاحب محل مصوغات أثناء تواجده بحفل عرس أحد أقاربه بأسوان، وتم ضبط الجناة وإعادة مبلغ الفدية لوالده.



تلقى الرائد كريم أبو العباس رئيس مباحث مركز شرطة دراو بلاغا ، من صاحب محل مصوغات ذهبية " مقيم قرية القفطية "، باختطاف نجله 10 سنوات حال تواجده بحفل عُرس بذات القرية، واتصال مجهول بشقيقه "صائغ 29 سنة" وطلب مبلغ 500 ألف جنيه كفدية لإطلاق سراح الطفل.. وانه قام بدفع مبلغ 120 ألف جنيه وكمية من المشغولات الذهبية ، بعدها أطلق الجناة سراح الطفل وعثروا عليه أمام منزل جده.



وبجمع المعلومات وتكثيف التحريات بالتنسيق مع مديرية أمن أسوان ،تم تحديد مرتكبي الواقعة وهم كل من أشرف.س.ع ، 36 سنة ، صاحب مصنع بلاط؛ وسعيد.ص.م ، 26 سنة، سائق توك توك؛ وشريف.س.أ ، 38 سنة سائق؛ وإيهاب.ف.ع ، 41 سنة سائق؛ وجميعهم مُقيمون بدائرة المركز.



وعقب تقنين الإجراءات تمكنت القوات الأمنية من ضبط المتهمين المذكورين واعترفوا بإرتكاب الواقعة بغرض الحصول على الفدية لعلمهم بثراء أهلية الطفل.



وأضاف الأول باختطاف الطفل من أمام منزل أهليته باستخدام "التوك توك" قيادة الثانى مُستغلين انشغال أهليته بحفل العُرس واقتصر دور الثالث والرابع على مراقبة الطريق، وعقب ذلك احتجزوا الطفل بمنزل بالمنطقة الزراعية المتاخمة بمحيط المركز، وتخلوا عنه عقب حصولهم على الفدية، وضُبط بمسكن الأول المبلغ المالى والمصوغات الذهبية ، وأرشدوا عن "التوك توك" المستخدم فى الواقعة؛ وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.