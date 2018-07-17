ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

القبض على خاطفي طفل بأسوان.. وإعادة مبلغ الفدية لأهله

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 11:52 م
المتهمون
المتهمون
محمد العيسوى
ألقت مباحث مركز دراو القبض على 4 متهمين، باختطاف نجل صاحب محل مصوغات أثناء تواجده بحفل عرس أحد أقاربه بأسوان، وتم ضبط الجناة وإعادة مبلغ الفدية لوالده.

تلقى الرائد كريم أبو العباس رئيس مباحث مركز شرطة دراو بلاغا ، من صاحب محل مصوغات ذهبية " مقيم قرية القفطية "، باختطاف نجله 10 سنوات حال تواجده بحفل عُرس بذات القرية، واتصال مجهول بشقيقه "صائغ 29 سنة" وطلب مبلغ 500 ألف جنيه كفدية لإطلاق سراح الطفل.. وانه قام بدفع مبلغ 120 ألف جنيه وكمية من المشغولات الذهبية ، بعدها أطلق الجناة سراح الطفل وعثروا عليه أمام منزل جده.

وبجمع المعلومات وتكثيف التحريات بالتنسيق مع مديرية أمن أسوان ،تم تحديد مرتكبي الواقعة وهم كل من أشرف.س.ع ، 36 سنة ، صاحب مصنع بلاط؛ وسعيد.ص.م ، 26 سنة، سائق توك توك؛ وشريف.س.أ ، 38 سنة سائق؛ وإيهاب.ف.ع ، 41 سنة سائق؛ وجميعهم مُقيمون بدائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت القوات الأمنية من ضبط المتهمين المذكورين واعترفوا بإرتكاب الواقعة بغرض الحصول على الفدية لعلمهم بثراء أهلية الطفل.

وأضاف الأول باختطاف الطفل من أمام منزل أهليته باستخدام "التوك توك" قيادة الثانى مُستغلين انشغال أهليته بحفل العُرس واقتصر دور الثالث والرابع على مراقبة الطريق، وعقب ذلك احتجزوا الطفل بمنزل بالمنطقة الزراعية المتاخمة بمحيط المركز، وتخلوا عنه عقب حصولهم على الفدية، وضُبط بمسكن الأول المبلغ المالى والمصوغات الذهبية ، وأرشدوا عن "التوك توك" المستخدم فى الواقعة؛ وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.

ترشيحاتنا

مفاجآت بالجملة فى تشكيل الفيفا المثالي لبطولة كأس العالم

الأهلي ينهي صياما تهديفيا دام 222 دقيقة بأبطال إفريقيا.. وأزارو الهداف

سياسى أمريكى يكشف سبب فضح بى بى سى ممارسات قطر الإرهابية في المنطقة

حجب نتيجة طالبة بالثانوية العامة لإبلاغها عن حالة غش بالامتحانات

خطة النواب: الدولة بصدد تقديم مشروع قانون يزيد من قيمة معاش الموظفين

تشكيلة نارية للأهلي في مواجهة تاونشيب بدوري الأبطال

والدة الظاهرة الفرنسية تفتح النار على نيمار وألفيش بسبب السخرية من مبابى

رسميا .. إيهاب جلال مديرا فنيا لأهلي طرابلس الليبي

دهاء الرئيس الروسي ينقذه من سؤال في غاية الجرأة

أحمد موسى يكشف القصة الكاملة لتمويل قطر جماعات إرهابية بالعراق

ننشر تفاصيل شكوى النادي الأهلي ضد برنامج نجم الجماهير

قيادات اتحاد العمال: العلاوة الاستثنائية تصرف الشهر الجاري.. والقانون ينص على منحها لموظفي الشركات المعرضة للخسارة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الدوامات المائية جرفت 6 أشخاص.. شاطئ النخيل يواصل ابتلاع مصطافي الإسكندرية

عشان تحافظ على صحتك .. 10 طرق لإدخال البروتين في أكلك اليومى

شيك وأنيق .. زينى جدران منزلك بأجمل درجات الرمادى

إعادة الحياة لمصنع تمور سيوة وتشغيله بعد توقف دام 14 عاما .. صور

وعد البحري بإطلالة غير تقليدية في ألبومها الجديد.. صور

فيديو

صبري فواز عن سبب نجاحه: كله بأوان .. فيديو
صبري فواز: فوجئنا بمشهد قتل رحيم في الحلقة الأخيرة .. فيديو
صبري فواز: أتمنى تجسيد شخصية بليغ حمدي في عمل درامي .. فيديو
حجب نتيجة طالبة بالثانوية العامة لإبلاغها عن حالة غش بالامتحانات
أسباب زيادة الوزن عند السيدات أكثر من الرجال.. فيديو وصور

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع انتهاء قوائم الإنتظار بالمستشفيات بعد تدشين موقع إلكتروني لتسجيل الحالات ؟

هل تتوقع انتهاء قوائم الإنتظار بالمستشفيات بعد تدشين موقع إلكتروني لتسجيل الحالات ؟