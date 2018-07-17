الأهلي ينهي صياما تهديفيا دام 222 دقيقة بأبطال إفريقيا.. وأزارو الهداف

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي صياما عن التهديف دام 222 دقيقة في دوري أبطال إفريقيا، بعد أن سجل هدف التقدم في مرمى تاونشيب رولرز البتسواني خلال المباراة التى انتهت بثلاثية للمارد الأحمر في الجولة الثالثة للمجموعة الأولى بالبطولة.



وسجل هدف الأهلي اللاعب المغربي وليد أزارو بعد مرور 36 دقيقة مستغلًا تمريرة بينية من جانب النيجيري جونيور أجاي.



ولم يسجل الأهلي أهدافًا منذ أن أحرز وليد سليمان في الدقيقة 82 من عمر مباراة مونانا الجابوني في إياب دور الـ32 بدوري الأبطال يوم 17 مارس الماضي، والتي انتهت بفوز الأهلي بنتيجة 3-1 بالجابون.



ولم يحرز الأهلي أهدافًا في مباراتي الترجي التونسي على استاد برج العرب بالإسكندرية، وكمبالا سيتي الأوغندي على ملعب الأخير.



وسجل وليد أزارو هدفه الثالث بدوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، ليتصدر قائمة هدافي الفريق بالبطولة القارية.

