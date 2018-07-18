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أخبار البلد

مجدي سليم: مطلوب خطة لخلق مزارات سياحية بالساحل الشمالي

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 02:00 ص
صدى البلد
كريم عاطف
قال مجدي سليم وكيل وزارة السياحة الأسبق، إن الساحل الشمالى يتجه لأن يكون منطقة سياحية عالمية خلال الفترة القادمة وكان لابد أن يكون رأى وزيرة السياحة فى هذا الشأن أكثر من ذلك، وأن تكون هناك خطة موضوعة من وزارة السياحة وهيئة التنشيط بالتعاون مع القطاع الخاص لخلق منطقة مزارات عالمية .

وأضاف "سليم" فى تصريح خاص لـ"صدى البلد" لابد ان نضع عوامل كثيرة تجعلنا نستطيع الحصول على ترقى للمنافسة مع المناطق العالمية وخاصة التى تطل على البحر المتوسط مثل الساحل الشمالى مثل شواطئ أوروبا فرنسا وايطاليا وتركيا فهم منافس عنيد وقوى .

وكانت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة قد أكدت أن منطقة الساحل الشمالى بها من المقومات ما يؤهلها لأن تكون منطقة سياحية عالمية تجذب السياح من كل مكان طوال العام وليس فى أشهر الصيف فقط.

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