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فن

كارول سماحة تطرح كليبها الجديد صحابي.. فيديو

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 02:54 ص
صدى البلد
سعيد فراج
أطلقت الفنانة اللبنانية كارول سماحة كليبها الجديد، الذي يحمل اسم "صحابي"، وذلك مساء الثلاثاء عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، وذلك بعدما انتظر جمهورها طرحه مساء أمس الاثنين.

وتعود كارول سماحة في هذا الكليب للتعاون مع المخرج داني داغر، بعد غياب استمر لمدة 12 عامًا بينهما، بعد أن صورت مشاهده معه في مسقط رأس جدها بمنطقة ضهور الشوير اللبنانية.

يذكر أن كليب "صحابي" من كلمات: نادر عبدالله، وألحان: تامر عاشور، وتوزيع موسيقي: أحمد إبراهيم، وميكس: إدوارد منير، ومن إخراج: داني داغر.

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