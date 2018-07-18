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رياضة

كارتيرون: الأهلي عاد إلى الحياة بعد ثلاثية تاونشيب

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 03:01 ص
كارتيرون
كارتيرون
أبدى الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته بالفوز الكبير على تاونشيب البُتسواني بثلاثية نظيفة، وقال إن الأهلي حقق نتيجة طيبة اليوم، بعد ما تمكّن الجهاز الفني من تحقيق أمر صعب للغاية؛ بتجهيز جميع اللاعبين في وقت ضيق جدًا، وفي غياب مجموعة اللاعبين الدوليين.

وأضاف أن الأهلي سيطر على المباراة، ولم يعطِ تاونشيب أي فرصة لتهديد مرماه، ليحقق فوزًا مستحقًا، وبمجهود يستحق عليه اللاعبون الشكر، خاصّة وأن الأهلي ما زال في بداية الموسم، ولم يصل بعد لكامل لياقته، موضحا أن الأهلي عاد اليوم للحياة بعد تحقيقه الفوز الأول في دوري المجموعات، وصعوده إلى المركز الثاني خلف الترجي، ليحافظ على حظوظه في بلوغ دور الثمانية.

وأشار إلى أن ساليف كوليبالي، مدافع الفريق، نجح في أول تجربة رسمية مع الأهلي، مؤكدًا أن كوليبالي مدافع جيد، وهو يعلم قدراته جيدًا، حيث سبق وأن تولى بتدريبه سواء مع منتخب مالي أو فريق مازيمبي الكونغولي، كما شارك في آخر 10 مباريات مع فريقه السابق، ومن ثم كان جاهزًا بدنيًا وفنيًا، وهو ما وضح من خلال أدائه أمام تاونشيب.

وشدد كارتيرون على أنه محظوظ بتولي مسئولية قيادة الأهلي وسط هؤلاء اللاعبين، مؤكدًا أن الفريق يمتلك مجموعة متجانسة، وعلى أعلى مستوى. وقال إن صلاح محسن، مهاجم الفريق، ضمن المجموعة الجاهزة، وفرصته قادمة، هو وغيره من اللاعبين المسجلين في القائمة.

وأشار إلى أن أيمن أشرف يشارك كثيرًا في مركز الظهير الأيسر، ويُجيد اللعب في أكثر من مركز، وهذا أمر جيد، حيث يتيح للجهاز الفني الفرصة لاستخدامه في أكثر من مركز.

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