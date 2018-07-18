ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

محمد يوسف: حققنا انتصارا كبيرا.. وسنقاتل للفوز في بتسوانا

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 03:53 ص
محمد يوسف
محمد يوسف
عبّر محمد يوسف، المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة بالنادي الأهلي، عبّر عن سعادته بفوز الفريق على نظيره تاونشيب البُتسواني، في دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا، بثلاثية نظيفة.

وأكّد "يوسف"، أن اللاعبين قدموا مباراة قوية، ونجحوا في تنفيذ تعليمات الجهاز الفني، مشيرا إلى أن أهمية الفوز، حيث جاء في بداية الموسم، ومع وجود جهاز فني جديد، خاصة أن التوفيق كان حليف الفريق بعد المجهود الكبير من جانب اللاعبين، وذلك على الرغم من ضيق الوقت خلال فترة الإعداد، وعدم مشاركة اللاعبين الدوليين في معسكر كرواتيا من البداية، إلى جانب عدم سفر مروان محسن وساليف كوليبالي.

وأشار إلى أن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني، أشاد بالروح القتالية من جانب اللاعبين والإصرار على تقديم أداء قوي لتحقيق الفوز خلال المباراة، مضيفا:"أشكر الجمهور الذي تواجد بقوة وقام بدعم اللاعبين بشكل مثالي، ولم يتوقف عن التشجيع طوال اللقاء. وهو ما شكل عنصرًا مهمًا للغاية في ترجيح كفة الفريق خلال المباراة".

وتحدث يوسف عن الدفع باللاعب المالي، كوليبالي، في مباراة قوية، مؤكدًا أن كارتيرون كان لديه قناعة تامة بقدراته، خاصة أنه لاعب لديه خبرات من اللعب لمنتخب مالي، وفريق مازيمبي، ويملك مشاركات كبيرة في البطولات الإفريقية، إلى جانب جاهزيته البدنية.

وأوضح أن تغييرات اللاعبين في الشوط الثاني جاءت بناء على سير المباراة، بعدما نجح الفريق في استغلال الاندفاع من جانب تاونشيب، ليتم الدفع بميدو جابر، ثم إسلام محارب. وكان من الممكن أن تنتهي المباراة بنتيجة أكبر. في الوقت الذي شدد فيه على أهمية لقاء العودة أمام تاونشيب على أرضه وضرورة القتال من أجل الفوز.

ترشيحاتنا

تامر الشهاوي يوضح أنواع الإقامات في مصر ومشروع منح الجنسية الجديد

محمد يوسف: حققنا انتصارا كبيرا.. وسنقاتل للفوز في بتسوانا

محلل سياسي يكشف سر توقيت حملة بى بى سي ضد قطر

سياسى أمريكى يكشف سبب فضح بى بى سى ممارسات قطر الإرهابية في المنطقة

حرق أسرع لدهون الكرش والارداف فى 7 أيام

ليفربول يبدأ مفاوضات مع روما لضم الحارس البرازيلي أليسون

سكاي نيوز: انطلاق صافرات الإنذار في مرتفعات الجولان المحتلة

سكايب: الإعلان عن خاصية طال انتظارها 15 عاماً

الأهلي يعود أفريقيًا بثلاثية رائعة أمام تاون شيب البتسواني .. فيديو

هاشتاج #بي_بي_سي_تفضح_ارهاب_قطر تريند في أقل من ساعتين.. فيديو

شاهد.. مزارع يعثر على حفريتين تعودان إلى 8 ملايين سنة

محارب يضيف الهدف الثالث للأهلي في تاون شيب.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. إطلالة ياسمين علواني بفستان الزفاف.. صور

الدوامات المائية جرفت 6 أشخاص.. شاطئ النخيل يواصل ابتلاع مصطافي الإسكندرية

عشان تحافظ على صحتك .. 10 طرق لإدخال البروتين في أكلك اليومى

شيك وأنيق .. زينى جدران منزلك بأجمل درجات الرمادى

إعادة الحياة لمصنع تمور سيوة وتشغيله بعد توقف دام 14 عاما .. صور

فيديو

برلماني: الفقير اللي مش قادر يربي أولاده يرحمنا ويرحم الدولة
تعمير القاهرة: الانتهاء من نفق النهضة 30 أكتوبر .. فيديو
برلمانية: رفع الدعم عن الطفل الثالث غير دستوري
السجيني يكشف ملاحظات البرلمان على برنامج الحكومة.. فيديو
شاهد.. برلماني يطالب برفع الدعم عن الطفل الثالث

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع انتهاء قوائم الإنتظار بالمستشفيات بعد تدشين موقع إلكتروني لتسجيل الحالات ؟

هل تتوقع انتهاء قوائم الإنتظار بالمستشفيات بعد تدشين موقع إلكتروني لتسجيل الحالات ؟