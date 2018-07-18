محمد يوسف: حققنا انتصارا كبيرا.. وسنقاتل للفوز في بتسوانا

عبّر محمد يوسف، المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة بالنادي الأهلي، عبّر عن سعادته بفوز الفريق على نظيره تاونشيب البُتسواني، في دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا، بثلاثية نظيفة.





وأكّد "يوسف"، أن اللاعبين قدموا مباراة قوية، ونجحوا في تنفيذ تعليمات الجهاز الفني، مشيرا إلى أن أهمية الفوز، حيث جاء في بداية الموسم، ومع وجود جهاز فني جديد، خاصة أن التوفيق كان حليف الفريق بعد المجهود الكبير من جانب اللاعبين، وذلك على الرغم من ضيق الوقت خلال فترة الإعداد، وعدم مشاركة اللاعبين الدوليين في معسكر كرواتيا من البداية، إلى جانب عدم سفر مروان محسن وساليف كوليبالي.





وأشار إلى أن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني، أشاد بالروح القتالية من جانب اللاعبين والإصرار على تقديم أداء قوي لتحقيق الفوز خلال المباراة، مضيفا:"أشكر الجمهور الذي تواجد بقوة وقام بدعم اللاعبين بشكل مثالي، ولم يتوقف عن التشجيع طوال اللقاء. وهو ما شكل عنصرًا مهمًا للغاية في ترجيح كفة الفريق خلال المباراة".





وتحدث يوسف عن الدفع باللاعب المالي، كوليبالي، في مباراة قوية، مؤكدًا أن كارتيرون كان لديه قناعة تامة بقدراته، خاصة أنه لاعب لديه خبرات من اللعب لمنتخب مالي، وفريق مازيمبي، ويملك مشاركات كبيرة في البطولات الإفريقية، إلى جانب جاهزيته البدنية.



