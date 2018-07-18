شاهد.. إطلالة ياسمين علواني بفستان الزفاف.. صور

ظهرت الفنانة ياسمين علواني بإطلالة انيقة وجميلة للغاية، وذلك في أحدث جلسة تصوير لها، وقد ارتدت فستانا باللون الأبيض، والذي كان من تصميم فساتين افراح السندريلا، وكانت اطلالة ياسمين بفستان الزفاف صادمة لكل متابعيها.





وتميز فستان ياسمين بأنه شفاف من منطقة الكتف، وعليه بعض النقوشات بالورود على الكتفين، وهو ما اعطاها إطلالة مبهجة ومتأنقة للغاية، وكان الفستان واسعا من الأسفل كفساتين السندريلا.





واختارت ياسمين ربط شعرها إلى الوراء بعمله كحكة، وهو ما أعطاها اطلالة انيقة وجذابة للغاية، وتناسب مع فستانها بشكل كبير، وقد أشرف عليها مصفف الشعر ايليا.





وقد اختارت ياسمين مكياجا هادئا للغاية، وقد برز فيها جمال ملامحها الرقيقة، والمميزة، ويظهرها بمظهر مختلف عن ما هو معهود عنها دائما، فقد اختارت اللون الكشميري ليبرز من جمال إطلالتها، وقد كان المكياج بواسطة تينا حكيم، والتي برعت في اختيار المكياج المناسب مع ياسمين، ومع إطلالتها.



