ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

السكة الحديد تخرج عن صمتها بعد توقف قطار أبو قير على يد كمسري

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 04:03 ص
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
علق المهندس مجدى الصباغ، نائب رئيس هيئة السكة الحديد، على قيام كمسرى بتوقيف قطار أبوقير لعدم قدرة مسنة على دفع جنيه وربع هى قيمة التذكرة، قائلاً: "سيتم فتح تحقيق عاجل في الواقعة مع الكمسري".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أسامة كمال مقدم برنامج "مساء dmc"، أمس الثلاثاء، أن القطار لم يتوقف نصف ساعة، لكنه توقف 10 دقائق فقط، وهو قطار 4027، لافتا إلى أن هناك قانوناً يحكم مسألة التهرب من دفع قيمة التذكرة.

ولفت نائب رئيس هيئة السكة الحديد إلى أن الكمسرى فى نهاية الأمر سير القطار وحرر محضرا قضائيا بمحطة السكة الحديد، ويؤخذ بالمحضر ويتم التحقيق فيه، ومحاسبة المخطئ، مؤكدا أن الكمسرى موظف واجبه تحصيل قيمة التذكرة، ولا بد من مساعدته، وفى حالة امتناعه عن تحصيل الرسوم من أى شخص على هواه يتم معاقبته.

وقال "فى حالة امتناع راكب عن دفع الأجرة، يتم تسيير القطار وعدم توقيفه بتلك الطريقة، وبعدها يتم تحرير محضر للممتنع عن الدفع، وسيتم فتح تحقيق يثبت فيه محضر الشرطة وأسباب توقيف القطار، ويجازى الكمسرى طبقا للائحة".

ترشيحاتنا

حرق أسرع لدهون الكرش والارداف فى 7 أيام

رئيس رابطة الليجا: رونالدو رحل إلى يوفنتوس لأسباب مالية

التموين: إضافة المواليد للأسر الأكثر احتياجاً بداية من أغسطس.. فيديو

استخدامات متعددة لبيكربونات الصوديوم.. أبرزها رقم 2

حجب نتيجة طالبة بالثانوية العامة لإبلاغها عن حالة غش بالامتحانات

من البيض الصيني إلى الخبز المقلل للكثافة السكانية.. 4 شائعات واجهتها الحكومة

مرتضى منصور: مؤتمر صحفي للإعلان عن مفاجأة.. السبت

خطة النواب: الدولة بصدد تقديم مشروع قانون يزيد من قيمة معاش الموظفين

7 بذور فائقة السرعة في محاربة الكوليسترول والسمنة

آل الشيخ: تواصلت مع شركتى مسك وصلة للتنازل عن القضايا ضد الأهلي

الأهلي يعود أفريقيًا بثلاثية رائعة أمام تاون شيب البتسواني .. فيديو

على غرار عكاشة والسادات.. 5 نواب مهددون بالإقصاء من البرلمان الأسبوع المقبل

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. إطلالة ياسمين علواني بفستان الزفاف.. صور

الدوامات المائية جرفت 6 أشخاص.. شاطئ النخيل يواصل ابتلاع مصطافي الإسكندرية

عشان تحافظ على صحتك .. 10 طرق لإدخال البروتين في أكلك اليومى

شيك وأنيق .. زينى جدران منزلك بأجمل درجات الرمادى

إعادة الحياة لمصنع تمور سيوة وتشغيله بعد توقف دام 14 عاما .. صور

فيديو

برلماني: الفقير اللي مش قادر يربي أولاده يرحمنا ويرحم الدولة
تعمير القاهرة: الانتهاء من نفق النهضة 30 أكتوبر .. فيديو
برلمانية: رفع الدعم عن الطفل الثالث غير دستوري
السجيني يكشف ملاحظات البرلمان على برنامج الحكومة.. فيديو
شاهد.. برلماني يطالب برفع الدعم عن الطفل الثالث

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع انتهاء قوائم الإنتظار بالمستشفيات بعد تدشين موقع إلكتروني لتسجيل الحالات ؟

هل تتوقع انتهاء قوائم الإنتظار بالمستشفيات بعد تدشين موقع إلكتروني لتسجيل الحالات ؟