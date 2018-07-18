السكة الحديد تخرج عن صمتها بعد توقف قطار أبو قير على يد كمسري

علق المهندس مجدى الصباغ، نائب رئيس هيئة السكة الحديد، على قيام كمسرى بتوقيف قطار أبوقير لعدم قدرة مسنة على دفع جنيه وربع هى قيمة التذكرة، قائلاً: "سيتم فتح تحقيق عاجل في الواقعة مع الكمسري".





وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أسامة كمال مقدم برنامج "مساء dmc"، أمس الثلاثاء، أن القطار لم يتوقف نصف ساعة، لكنه توقف 10 دقائق فقط، وهو قطار 4027، لافتا إلى أن هناك قانوناً يحكم مسألة التهرب من دفع قيمة التذكرة.





ولفت نائب رئيس هيئة السكة الحديد إلى أن الكمسرى فى نهاية الأمر سير القطار وحرر محضرا قضائيا بمحطة السكة الحديد، ويؤخذ بالمحضر ويتم التحقيق فيه، ومحاسبة المخطئ، مؤكدا أن الكمسرى موظف واجبه تحصيل قيمة التذكرة، ولا بد من مساعدته، وفى حالة امتناعه عن تحصيل الرسوم من أى شخص على هواه يتم معاقبته.



