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رياضة

مدرب تاونشيب : خسرنا أمام فريق كبير.. وكل التوفيق للأهلي

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 04:02 ص
الصربي نيكولا كافازوفيتش
الصربي نيكولا كافازوفيتش
قدم الصربي نيكولا كافازوفيتش، المدير الفني لتاونشيب رولرز البُتسواني، التهنئة لفريق الكرة بالنادي الأهلي، بعد فوزه (3-صفر)، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء، على ملعب ستاد برج العرب، في ثالث جولات دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

وقال كافازوفيتش، خلال المؤتمر الصحفي: “أولًا، أريد أن أهنئ الأهلي على انتصاره الأول في المجموعة الأولى. وأتمنى له الاستمرار في المنافسة. وفيما يتعلق بنا، فالهزيمة (3-صفر) صعبة، رغم قوة فريق الأهلي. ولكن أنا فخور باللاعبين.”

وأضاف المدرب الصربي: “الآن، نعرف كيف يلعب الأهلي. فقبل المباراة لم يكن لدي فيديوهات أو مواد لتحضيرها وتحليلها، وهو أمر غير مقبول، خاصة في هذه المواجهة.”

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