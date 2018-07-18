مدرب تاونشيب : خسرنا أمام فريق كبير.. وكل التوفيق للأهلي

قدم الصربي نيكولا كافازوفيتش، المدير الفني لتاونشيب رولرز البُتسواني، التهنئة لفريق الكرة بالنادي الأهلي، بعد فوزه (3-صفر)، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء، على ملعب ستاد برج العرب، في ثالث جولات دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.





وقال كافازوفيتش، خلال المؤتمر الصحفي: “أولًا، أريد أن أهنئ الأهلي على انتصاره الأول في المجموعة الأولى. وأتمنى له الاستمرار في المنافسة. وفيما يتعلق بنا، فالهزيمة (3-صفر) صعبة، رغم قوة فريق الأهلي. ولكن أنا فخور باللاعبين.”



