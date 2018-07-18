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الديواني يشيد بأداء البنك المركزي والسياسة النقدية

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 04:04 ص
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
قال المهندس شريف الديوانى، المؤسس والرئيس التنفيذى لشركة سليوشن باى ديزاين، إن أداء الاقتصاد المصرى جيد، لافتا إلى أن مرحلة الإصلاح دائما تكون مصحوبة بمشاكل.

وأشاد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أسامة كمال مقدم برنامج "مساء dmc"، امس الثلاثاء، بأسلوب إدارة البنك المركزى والحكومة للسياسة النقدية خلال الفترة الماضية.

وطالب الديواني بإنشاء أسواق للتحكم فى الأسعار، لأنه كلما كان هناك تنافس كلما كان هناك دافعا لدى مقدم الخدمة لتحسينها وتحسين منتجاته، لافتا إلى أننا عرضة للأسعار الدولية والمتغيرات التى تحدث على الساحة الدولية التى قد تساهم فى رفع الأسعار، وهى المخاطر التى تزيد من أعبائنا وتحتم على الحكومة التعامل مع تلك الأعباء كى لا تحدث زيادة فى الدين، ولكى نواجه تلك المخاطر لا بد من الاهتمام بالإنتاجية والمنافسة.

وأوضح الرئيس التنفيذى لشركة سليوشن باى ديزاين أن هناك منتجين مصريين لكن عددهم ليس كافيا، كما أن البدائل والسياسة التى تلجأ إليها بعض الدول فى مرحلة الحصول على العملة الصعبة تقتضى غلق الأسواق والتحكم فى الاستيراد وتقليله، وتشجيع الصناعة المحلية، لكن من الممكن أن يكون هذا المبدأ لفترة معينة دون استمراره على المدى الطويل، لكن لا بد من وجود القدرة على المنافسة، ويكون هنا المستهلك هو المستفيد الأساسى.

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