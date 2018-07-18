الديواني يشيد بأداء البنك المركزي والسياسة النقدية

قال المهندس شريف الديوانى، المؤسس والرئيس التنفيذى لشركة سليوشن باى ديزاين، إن أداء الاقتصاد المصرى جيد، لافتا إلى أن مرحلة الإصلاح دائما تكون مصحوبة بمشاكل.





وأشاد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أسامة كمال مقدم برنامج "مساء dmc"، امس الثلاثاء، بأسلوب إدارة البنك المركزى والحكومة للسياسة النقدية خلال الفترة الماضية.





وطالب الديواني بإنشاء أسواق للتحكم فى الأسعار، لأنه كلما كان هناك تنافس كلما كان هناك دافعا لدى مقدم الخدمة لتحسينها وتحسين منتجاته، لافتا إلى أننا عرضة للأسعار الدولية والمتغيرات التى تحدث على الساحة الدولية التى قد تساهم فى رفع الأسعار، وهى المخاطر التى تزيد من أعبائنا وتحتم على الحكومة التعامل مع تلك الأعباء كى لا تحدث زيادة فى الدين، ولكى نواجه تلك المخاطر لا بد من الاهتمام بالإنتاجية والمنافسة.



