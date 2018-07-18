ضبط 5 آلاف لتر بنزين قبل بيعها بالسوق السوداء بالبحيرة.. صور

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة حملاتها للرقابة على الأسواق والتصدى لمهربى السلع المدعمة وتجار السوق السوداء بإدارتي تموين بندر دمنهور ومركز شبراخيت وذلك بتوجيهات المهندس كمال راشد وكيل الوزارة وبالتنسيق مع العقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث تموين البحيرة.





وأسفرت الحملة فى ادارة بندر دمنهور برئاسة المهندس عصام فاروق عن ضبط محطة تمويل سيارات قام صاحبها بتبديد مضبوطات علي ذمة النيابة بكمية قدرها 4000لتر بنزين 1000،80لتر بنزين 92 قد تم ضبطها لدية قام بتجميعها لاعادة بيعها بسعر اعلي . كما تم تحرير 2 محضر لثلاجتين لحفظ المواد الغذائية لعدم ابلاغهم للادارة بحركة السلع داخل ثلاجتهم.





واسفرت الحملة التى قادها المحاسب عاطف عبيد مدير الإدارة التموينية بشبراخيت عن تحرير 30 قضية تموينية بينهم 22 لمخابز مخالفة لانتاجها خبز ناقص الوزن ، غير مطابق للمواصفات وقيام أصحاب 3 مخابز بتجميع 75 شيكارة دقيق بلدى مدعم والتصرف بالبيع 21.64 شيكارة دقيق مدعم بالإضافة إلى تحرير مخالفتين لمخابز لعدم الإعلان عن المواعيد وعدم نظافة أدوات العجين.



