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ثقافة

تلاميذ رشيد يتعرفون علي تاريخ المدينة في المتحف الوطني.. صور

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 04:05 ص
صدى البلد
علاء المنياوي
استقبل متحف رشيد الوطني برئاسة سعيد رخا المدير العام، أمس مجموعة من تلاميذ المدارس في إطار برنامج النشاط الصيفى بالمتحف، لربط المناهج الدراسية التاريخية في المراحل التعليمية المختلفة بالمقتنيات الأثرية الموجودة المتحف، ويستمر البرنامج حتى 19 سبتمبر المقبل.

يأتي ذلك فى إطار خطة قطاع المتاحف بوزارة الآثار الخاصة بربط المناهج الدراسية للمراحل التعليمية المختلفة بالآثار، حيث تم وضع خطة عمل خاصة بمتحف رشيد الوطنى لإستقبال المراحل التعليمية المختلفة، وتناول الموضوعات التى يتناولها الكتاب المدرسي داخل قاعات العرض بصحبة أمناء المتحف.

وقام أمناء المتحف بتناول الموضوعات بالشرح الوافى،إلى جانب ربط تلك الموضوعات ببعض القطع المعروضة بالمتحف، وهى طريقة ناجحة ومتميزة تساعد التلاميذ على الاستيعاب الجيد لتلك الموضوعات فى إطار من المغامرة والتشويق.

وقام باستقبال التلاميذ أمناء المتحف حسن غنيم ومحمد الطحان ومحمد الفرس، فيما قام مشرفو ومراقبو الأمن بتنظيم الزيارة بشكل رائع،وذلك بالتنسيق مع إدارة رشيد التعليمية وكنيسة رشيد.
تلاميذ رشيد يتعرفون علي تاريخ المدينة في المتحف الوطني.. صور
تلاميذ رشيد يتعرفون علي تاريخ المدينة في المتحف الوطني.. صور
تلاميذ رشيد يتعرفون علي تاريخ المدينة في المتحف الوطني.. صور
تلاميذ رشيد يتعرفون علي تاريخ المدينة في المتحف الوطني.. صور
تلاميذ رشيد يتعرفون علي تاريخ المدينة في المتحف الوطني.. صور
تلاميذ رشيد يتعرفون علي تاريخ المدينة في المتحف الوطني.. صور
تلاميذ رشيد يتعرفون علي تاريخ المدينة في المتحف الوطني.. صور
تلاميذ رشيد يتعرفون علي تاريخ المدينة في المتحف الوطني.. صور
تلاميذ رشيد يتعرفون علي تاريخ المدينة في المتحف الوطني.. صور
تلاميذ رشيد يتعرفون علي تاريخ المدينة في المتحف الوطني.. صور
تلاميذ رشيد يتعرفون علي تاريخ المدينة في المتحف الوطني.. صور
تلاميذ رشيد يتعرفون علي تاريخ المدينة في المتحف الوطني.. صور
تلاميذ رشيد يتعرفون علي تاريخ المدينة في المتحف الوطني.. صور
تلاميذ رشيد يتعرفون علي تاريخ المدينة في المتحف الوطني.. صور
تلاميذ رشيد يتعرفون علي تاريخ المدينة في المتحف الوطني.. صور
تلاميذ رشيد يتعرفون علي تاريخ المدينة في المتحف الوطني.. صور
تلاميذ رشيد يتعرفون علي تاريخ المدينة في المتحف الوطني.. صور
تلاميذ رشيد يتعرفون علي تاريخ المدينة في المتحف الوطني.. صور
تلاميذ رشيد يتعرفون علي تاريخ المدينة في المتحف الوطني.. صور
تلاميذ رشيد يتعرفون علي تاريخ المدينة في المتحف الوطني.. صور
تلاميذ رشيد يتعرفون علي تاريخ المدينة في المتحف الوطني.. صور

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