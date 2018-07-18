الدوامات المائية جرفت 6 أشخاص.. شاطئ النخيل يواصل ابتلاع مصطافي الإسكندرية

تحذيرات باتت اعتيادية تطلقها الإدارة المركزية بالإسكندرية للمصطافين من خطورة السباحة في شاطئ النخيل بمنطقة العجمي، غربي المدينة، ولكنها لا تعدو سوى تحذيرات لا تترجم على أرض الواقع بإجراءات حقيقية لإغلاق الشاطئ الذي كان وما زال يحصد أرواح المصطافين بسبب خطورة الدوامات المائية به.





غرق 6 أشخاص دفعة واحدة





بالأمس لقى 6 أشخاص مصرعهم غرقا داخل مياه البحر بالشاطئ الذي يتبع إحدى الجمعيات الخاصة، بعد أن جرفتهم الدوامات المائية إلى الأعماق في ساعة مبكرة من الصباح وقبل حتى أن تأتي فرق الإنقاذ للشاطئ.







