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السينمات المصرية تستعد لاستقبال الفيلم الغنائى Mamma Mia اليوم و The Equalizer في أغسطس المقبل

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 09:30 ص
صدى البلد
محمد نبيـل
تستعد دور العرض المصرية لاستقبال عدد من الأفلام الأجنبية المميزة والمتنوعة بين أفلام غنائية وحركة وأخرى تحريك.

تستقبل الدور اليوم الأربعاء الفيلم الغنائى Mamma Mia وهو من ﺇﺧﺮاﺝ فيلدا لويد، وتأليف كاثرين جونسون.

الفيلم تدور أحداثه عندما تكتشف صوفي (أماندا سيفريد) بعد قراءتها لمذاكرات والدتها أنها لم تعلم من هو والدها الحقيقي من بين أصدقاء والدتها وأحبائها القدامى، وبما أن صوفي تستعد لعرسها، والتي حلمت دائما بأن يسير والدها بجانبها إلى المذبح على حبيبها في جزيرة يونانية، فتضطر صوفي لدعوة جميع أحباء والدتها لتحاول التعرف على والدها الحقيقي من بينهم.

ولكن تحدث الفوضي بمجرد رؤية والدتها لهم، لتصاب بعصبية لوضعها في ذلك الموقف الحرج، كما يغضب حبيب صوفي من تصرفاتها الغريبة في ليلة زفافهما.

وخلال شهر أغسطس المقبل تستقبل دور العرض الأمريكية الجزء الثانى من فيلم الأكشن الشهير «The Equalizer 2» «المعادل 2» للمخرج انطوان فوكوا، وبعدها مباشرة يتم عرضه فى مصر.

وكانت إدارة مهرجان مهرجان لوكانو السينمائي الدولى والذى يقام فى سويسرا، قد قررت تخصص ميدان بيازا جراندى المفتوح والذى يضم 8000 مقعد، لإقامة العرض الخاص والأول عالميا.

الفيلم يقوم ببطولته النجم دنزل واشنطن امام ميليسيا لو، والذى يعود إلى أحد أدواره المميزة ليواصل مسيرة تحسيد ممثل العدالة روبرت ماكول الذى لايكل أمام المستغلين والمضطهدين.

وينتظر طرح فيلم Teen Titans Go! To the Movies نهاية شهر يوليو الجارى، وأحداثه مقتبسه عن أحداث المسلسل التليفزيوني بنفس الاسم من إنتاج 2013، حيث خمسة رفقاء غرفة من الأبطال الخارقين: (روبن، سايبورج، ستارفاير، الغراب، والوحش المدعو "فتى الحب")، يقررون سويًا أن يقوموا بمكافحة الجريمة.

الفيلم يحوى العديد من النجوم الذين يمثلون الأصوات ومنهم كريستين بيل، خاري بايتون، ويل أرنيت، نيكولاس كيدج، جريج سيبس، وإخراج بيتر رضا ميكايل.

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