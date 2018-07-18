اليوم.. المعاهد الأزهرية تواصل تلقي تظلمات طلاب الثانوية

يواصل قطاع المعاهد الأزهرية، اليوم الأربعاء، تلقى الطعون والتظلمات من طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية، على درجات مواد الامتحانات، وذلك لمدة شهر.





ومن المقرر أن يتم تلقى طلبات الطعون والتظلمات لأول مرة فى الإدارات التعليمية داخل كل منطقة، بعد ما كانت فى المناطق نفسها بالمحافظات وقبلها فى القاهرة.



