حرق أسرع لدهون الكرش والارداف فى 7 أيام

إذا كنت تعانين من الكرش وبروز البطن والأرداف مما يشكل لك مصدر قلق وتريدين التخلص منه فى أسرع وقت وبأقل مجهود إليك مشروب سريع التحضير يساعدك على التخلص منه فى وقت قياسى تقدمه أخصائى التغذية دعاء عاشور.





المكونات:

شريحة من الفجل

ملعقة من بذور الشيا

ملعقة من عصير الليمون

نصف ملعقة من الجنزبيل





الطريقة: