ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

حرق أسرع لدهون الكرش والارداف فى 7 أيام

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 02:22 ص
صدى البلد
لمياء الياسين
إذا كنت تعانين من الكرش وبروز البطن والأرداف مما يشكل لك مصدر قلق وتريدين التخلص منه فى أسرع وقت وبأقل مجهود إليك مشروب سريع التحضير يساعدك على التخلص منه فى وقت قياسى تقدمه أخصائى التغذية دعاء عاشور. 

المكونات:
شريحة من الفجل 
ملعقة من بذور الشيا 
ملعقة من عصير الليمون
نصف ملعقة من الجنزبيل 

الطريقة:
فى وعاء على النار قومى بغلى كل من بذور الشيا والجنزبيل وبعد أن يتم الغليان أضيفى عصير اللليمون وشريحة الفجل وابدأى خلطهم فى الخلاط الكهربائى لمدة 5 دقائق ثم قومى بتناول المشروب مرة إلى مرتين على مدار اليوم لمدة 7 أيام وستدهشين بالنتيجة.

ترشيحاتنا

القصة الكاملة وراء جاسوسة روسيا الحديدية في واشنطن.. صور

أحمد موسى: فوز الأهلي كارت أحمر لكل اللي نازل يلعب في الدوري.. فيديو

الأهلي ينهي صياما تهديفيا دام 222 دقيقة بأبطال إفريقيا.. وأزارو الهداف

الترجي يتأخر بهدفين أمام كمبالا سيتي بدوري الأبطال

صندوق النقد الدولي: مصر توسعت في الإصلاحات الهيكلية

خطة النواب: الدولة بصدد تقديم مشروع قانون يزيد من قيمة معاش الموظفين

أحمد موسى يكشف القصة الكاملة لتمويل قطر جماعات إرهابية بالعراق

مصر تفوز على كوريا 4 - صفر وتتصدر المجموعة في مونديال الأولمبياد الخاص بشيكاغو

رقصة مثيرة لـ وليد أزارو احتفالا بهدفه في شباك تاونشيب.. فيديو وصور

صدى البلد: تعاقد شوبير مع القناة سارٍ حتى منتصف 2019

حرق أسرع لدهون الكرش والارداف فى 7 أيام

طريقتان لفقدان الوزن بفاعلية.. فيديو وصور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. إطلالة ياسمين علواني بفستان الزفاف.. صور

الدوامات المائية جرفت 6 أشخاص.. شاطئ النخيل يواصل ابتلاع مصطافي الإسكندرية

عشان تحافظ على صحتك .. 10 طرق لإدخال البروتين في أكلك اليومى

شيك وأنيق .. زينى جدران منزلك بأجمل درجات الرمادى

إعادة الحياة لمصنع تمور سيوة وتشغيله بعد توقف دام 14 عاما .. صور

فيديو

برلمانية: رفع الدعم عن الطفل الثالث غير دستوري
السجيني يكشف ملاحظات البرلمان على برنامج الحكومة.. فيديو
شاهد.. برلماني يطالب برفع الدعم عن الطفل الثالث
المجتمعات العمرانية تحذر من المشروعات السكنية الوهمية.. فيديو
عمر مروان: منح الجنسية للأجانب قرار جوازي وليس وجوبياً

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع انتهاء قوائم الإنتظار بالمستشفيات بعد تدشين موقع إلكتروني لتسجيل الحالات ؟

هل تتوقع انتهاء قوائم الإنتظار بالمستشفيات بعد تدشين موقع إلكتروني لتسجيل الحالات ؟