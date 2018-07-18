الطفولة والأمومة يتابع تنفيذ الخطة الوطنية

بدأ المجلس القومي للطفولة والأمومة أول اجتماعاته لمتابعة تحقيق الخطة الوطنية بإطارها الاستراتيجي وذلك بالتعاون مع كافة الجهات المعنية بالطفولة وذلك لعمل نظام حماية متكامل.





أشارت الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة إلى أن الاجتماع الذى عقد أمس هو بداية لمرحلة التنسيق الفعال بين كافة الشركاء الذين يقومون بالتنفيذ ومتابعة ما تم الاتفاق عليه بالخطة حيث يهدف إلى تبادل المعلومات المتعلقة بالمؤشرات حتى نتمكن من متابعة الأنشطة التي تم وضعها من قبل كافة الجهات.





كما أكدت العشماوي أن الفترة القادمة تشهد زيادة في التنسيق مع كافة الشركاء وكذلك التأكد من المؤشرات التي يتم جمعها والتي يتم تضمينها في نظام متكامل للمعلومات بالمجلس لتكون آلية رصد لأحوال الطفولة.





قام الدكتور علاء بكر مستشار المجلس والخبير الوطني لبرنامج دعم حقوق الأطفال وتمكين أسرهم بعرض نموذج تجريبي متكامل لمكونات نظام الحماية حتى يكون نموذج استرشادي في تنفيذ الأنشطة والنتائج التي تتعلق بالمكونات الرئيسية لهذا النظام من خلال كل هيئة وكيفية الاستفادة منه في دعم الخطة الوطنية حيث كان للمجلس خبرة سابقة في إعداد نموذج متكامل لمكونات نظام الحماية تم تصميمه وتنفيذه بدعم من الحكومة الايطالية.



