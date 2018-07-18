رونالدو ليس الأوحد.. 4 أساطير كروية غادرت قلاعها في 2018 .. صور

لم يكن رحيل رونالدو عن ريال مدريد هذا الصيف، الصدمة الوحيدة التي تلقتها جماهير الكرة في العالم، فالساحرة المستديرة لا تقف عند أقدام أحد، ولا ترمي بكل انتماءاتها تحت شعار واحد.

رونالدو شبع من الريال ربما حالة التشبع التي وصل اليها رونالدو مع الريال وحصد أكبر عدد من البطولات جعلته يهوى التجربة، ويميل إلى المغامرة في مكان جديد.





الدون اختار السيدة العجوز ليلقي إليها رحاله، بعد سنوات من التوهج في الزي الأبيض الملكي، قال إنه يعشق اليوفنتوس منذ زمن بعيد، لكنه في الأغلب لم يكن يشعر بذلك أثناء ضرب شباكه بمقاصيته الشهيرة منذ شهرين ليطرحه خارج سباق الشامبيونز ليج.. في الأغلب رونالدو سيحاول مصالحة أبناء تورينو.

بوفون العظيم يغادر إلى باريس على وقع مجيء رونالدو إلى تورينو، كان الحارس الإيطالي بوفون يحمل حقائبه إلى بلاد النور، هناك في حديقة الأمراء سينهي بوفون مشوارا كبيرا خاض أيامه الأجمل في تورينو، وصنع أمجادًا عظيمة مع اليوفي، لكنه لم يتذوق حلاوة التتويج بدوري أبطال أوروبا.





وبينما باريس سان جيرمان يحاول أن يضم الى تاريخه إسم عظيم مثل جان لويجي بوفون، فالحارس أيضا يريد أن يضم غلى تاريخه كأسا إضافية.. فهل تتحقق مع نيمار وإمبابي وكافاني وديماريا.

إنييستا إلى اليابان على غير العادة.. وكسرا للقاعدة فضل الرسام الكتالوني أندريس إنييستا مغادرة برشلونة الساحرة، الى بلاد العقل الناطق "اليابان" بينماقرنائه من اللاعبين فضلوا الصين كوجهة مربحة.



