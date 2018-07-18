ترامب يتحدث عن استخبارات بلاده.. فيتحول البيت الأبيض إلى ظلام

تعرض الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لموقف طريف خلال حديثه في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، حيث انقطعت الأنوار بالقاعة التي أجري فيها هذا المؤتمر حينما بدأ في الحديث عن استخبارات بلاده والتدخل الروسي في الانتخابات.





فوفقا لما نشره موقع روسيا اليوم، كانت الواقعة أمام عدد كبير من الصحفيين وكاميرات التلفزيونية، وكان ذلك في اللحظة التي قال فيها ترامب بأنه يثق بالاستخبارات الأمريكية وفي استنتاجاتها حول تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسة التي جاءت به في منصبه.



