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أخبار العالم

ترامب يتحدث عن استخبارات بلاده.. فيتحول البيت الأبيض إلى ظلام

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 04:10 ص
صدى البلد
قسم الخارجي
تعرض الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لموقف طريف خلال حديثه في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، حيث انقطعت الأنوار بالقاعة التي أجري فيها هذا المؤتمر حينما بدأ في الحديث عن استخبارات بلاده والتدخل الروسي في الانتخابات.

فوفقا لما نشره موقع روسيا اليوم، كانت الواقعة أمام عدد كبير من الصحفيين وكاميرات التلفزيونية، وكان ذلك في اللحظة التي قال فيها ترامب بأنه يثق بالاستخبارات الأمريكية وفي استنتاجاتها حول تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسة التي جاءت به في منصبه.

حينها كان ترامب يتراجع عن موقفه بشأن تلك القضية المثارة، ويؤيد مزاعم الاستخبارات الأمريكية. 

"لقد أطفأوا الأضواء... قامت بذلك وكالات الاستخبارات"، قالها ترامب وتابع، موجها كلامه للحاضرين: هل أنتم بخير؟ كان غريبا، إلا أن كل شيء على ما يرام".

جدير الذكر أن الاستخبارات الأمريكية تتهم موسكو بالتدخل في الانتخابات الرئاسية لصالح ترامب، وهو الأمر الذي نفاه مرارا وتكرارا قبل أن يتراجع عن موقفه اليوم أمام الجميع.

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