المصري يرتدي التيشيرت الأخضر والشورت الأبيض أمام نهضة بركان المغربي

واصل "صدى البلد" رصد كواليس بعثة المصري في المغرب استعداداً لمُلاقاة نهضة بركان والمقرر لها التاسعة مساء اليوم.





أنهى السفير أشرف حسن نائب القنصل المصري بالمملكة المغربية إجراءات الحصول على تأشيرة العودة للاعبي المصري توريك جبرين وايزي ايميكا.





حرص السفير أشرف حسن حرص على مرافقة الفريق خلال رحلته الى مدينة بركان لأداء المران الأخير على الملعب البلدي بمدينة بركان.





كما حرص أعضاء مجلس إدارة المصري شريف مزروع رئيس البعثة ومحمد الخولي نائب رئيس مجلس إدارة المصري وحسن عمار وأحمد عوض عضوا مجلس الادارة ومحمد ياسين ممثل الاتحاد المصري لكرة القدم على الشد من أزر اللاعبين معربين عن ثقتهم التامة في قدرتهم تحت قيادة العميد على تحقيق نتيجة ايجابية في المباراة.





زار طاقم التحكيم الجابوني المكلف بادارة المباراة والمكون من اريك كاستان حكم الساحة ، ومساعديه موسوندا مونتيل ومارليز بوريس والحكم الرابع بيير أتشو سريعاً مقر إقامة المصري، طاقم التحكيم يقيم بفندق يقع بجوار مقر إقامة المصري مباشرة.





استغرقت الرحلة من مقر اقامة الفريق بمدينة السعيدية وحتى مدينة بركان المغربية نحو 25 دقيقة، سيارات الأمن الوطني المغربي كانت في استقبال الفريق لدى وصوله الى مدخل مدينة بركان والتي اتسمت بالهدوء الشديد، وكعادة كل المدن المغربية شوارع المدينة نظيفة للغاية وطرازها المعماري يميل للشكل الأوروبي، ومبانيها متوسطة الارتفاع.





حرص مسئولو نادي نهضة بركان على تقديم الشاي المغربي لمسئولي بعثة المصري والذي وصفته البعثة بان له مذاق مختلف عن نظيره في مصر ولكنه يلاقي استحسان الجميع.





حظي المؤتمر الصحفي للكابتن حسام حسن بتغطية موسعة من القنوات الفضائية والصحافة المغربية وأشاد عدد كبير من الإعلاميين المغاربة كثيرًا بالمدير الفني للمصري الكابتن حسام حسن وأكدوا جدارته التامة بقيادة المنتخب الوطني بعد قيادته المتميزة للمصري ونجاحه في تحقيق نجاحات كبيرة مع القلعة الخضراء.





سمح الكابتن حسام حسن للقنوات الفضائية وعدد من الاعلاميين المغاربة بتغطية جانب من المران مدته 15 دقيقة فقط.بناء على تعليمات الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف".





لم يستمر مران الفريق سوى 45 دقيقة، أخفى خلالها العميد كافة أوراقه التكتيكية خوفًا من ملاحقة أعين الجهاز الفني لنهضة بركان.





توجه الكابتن وليد بدر المدير الاداري للفريق بصحبة الدكتور محمد عنان طبيب الفريق والكابتن ابراهيم غانم مسئول المهمات الى الفندق المجاور لمقر اقامة الفريق لحضور المؤتمر الفني للمباراة فور عودة الفريق الى الفندق.





تم الاتفاق على ارتداء المصري للقميص الأخضر والشورت الأبيض والجوارب الخضراء ، ويرتدي حارس المرمى اللون الأزرق ، ويجري البدلاء عملية الإحماء مرتدين اللون البني ، فيما يرتدي فريق نهضة بركان اللون البرتقالي المطعم قليلًا بالاسود ، ويرتدى حارسه اللون الأسود ويجري بدلائه عملية الإحماء مرتدين اللون الأبيض.



