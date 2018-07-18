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التموين: إضافة المواليد للأسر الأكثر احتياجاً بداية من أغسطس.. فيديو

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 01:16 ص
صدى البلد
عمرو ممدوح
قال الدكتور أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين، إنه سيتم بدء قبول طلبات إضافة المواليد الجُدد على بطاقات التموين، منذ أول أغسطس، وحتى نهاية أكتوبر القادم، مشيرًا إلى أنه سيتم بدء الصرف في شهر نوفمبر أو ديسمبر على أقصى تقدير.

وأضاف كمال، في مداخلة هاتفية ببرنامج «هنا العاصمة» المذاع على فضائية «سي بي سي» أنه يتم التحضير لمنشور وزاري يتم توزيعه علي كل مديريات التموين، مشيرًا إلى أن هناك معايير محددة بشأن إضافة المواليد الجُدد، سيتم الإعلان عنها قريبًا.

وأوضح المتحدث باسم وزارة التموين، أنه ستتم إضافة المواليد الجدد في الأسر الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن آلية إضافة المواليد ليست محددة، ولكن تتم دراسة أفضل وسيلة للبدء في الإعلان عنها.

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