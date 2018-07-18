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تعليم

تنسيق الجامعات 2018.. هندسة القاهرة تقدم 50 منحة لأوائل الثانوية العامة

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 08:01 ص
صدى البلد
ابراهيم الديب و مي شاهين
أعلن الدكتور سيد تاج الدين، عميد كلية الهندسة جامعة القاهرة، موافقة الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، على تقديم منح تفوق مجانية للطلاب الخمسين الأوائل على شعبة الرياضيات بشهادة الثانوية العامة 2018، وذلك بجميع برامج الكلية. 

وأوضح عميد الكلية، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن المنحة تستمر حال استمرار التفوق. 

وجاء نص القرار على النحو التالي، المنح الدراسية بنظام الساعات المعتمد، جميع طلاب شهادة الثانوية الراغبين في الالتحاق ببرامج الساعات المعتمدة لتحفيز الطالب على التفوق الدراسي، تقدم الكلية منحًا دراسية لطالب برامج الساعات المعتمدة على النحو الآتي: 

المنحة الأولى: 100% تخفيض من قيمة الرسوم الدراسية "منح دراسية كاملة" للطلاب الـ 50 الأوائل على الثانوية العامة على مستوى الجمهورية تخصص رياضيات مع شرط الحصول على متوسط نقاط تراكمى 3.60 فى بداية كل فصل دراسي لاحق . 

المنحة الثانية: 50% تخفيض من قيمة الرسوم الدراسية للطلاب الـ 50 على الثانوية العامة بشرط الحضور على معدل تراكمى 3.50 لأقل من 3.60 فى بداية أي فصل دراسى رئيسي.

المنحة الثالثة: 50% تخفيض من قيمة الرسوم الدراسية للطلاب من غير أوائل الثانوية العامة الذين يحققون متوسط نقاط تراكمى 3.60 فى بداية أى فصل دراسى رئيسي. 

المنحة الرابعة: 25% تخفيض من قيمة الرسوم الدراسية للطلاب من غير أوائل الثانوية العامة الذين يحققون متوسط نقاط تراكمى 3.50 لأقل من 3.60 فى بداية أي فصل دراسي رئيسي.

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